20:10 02.08.2021 (обновлено: 23:40 02.08.2021)
В США пригрозили войти в территориальные воды Крыма
Американский дипломат Кент пригрозил России войти в территориальные воды Крыма
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что США десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Об этом дипломат заявил в интервью журналу "Новое время".
"Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно", — сказал Кент.
Затем он обвинил Китай в нарушении прав островов, принадлежащих Филиппинам. По его словам, Пекин препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море и Вашингтон намерен с этим бороться.
"Точно так же и в Черном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский", — подытожил Кент.
В конце июня вооруженные силы стран НАТО совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня британский эсминец Defender пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.
На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.