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В США пригрозили войти в территориальные воды Крыма
В США пригрозили войти в территориальные воды Крыма - РИА Новости, 02.08.2021
В США пригрозили войти в территориальные воды Крыма
Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что США десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:10
2021-08-02T23:40
в мире
украина
сша
республика крым
великобритания
нато
джордж кент
россия
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США пригрозили войти в территориальные воды Крыма
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что США десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Об этом дипломат заявил в интервью журналу "Новое время"."Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно", — сказал Кент.Затем он обвинил Китай в нарушении прав островов, принадлежащих Филиппинам. По его словам, Пекин препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море и Вашингтон намерен с этим бороться.В конце июня вооруженные силы стран НАТО совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня британский эсминец Defender пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.
https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html
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сша
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в мире, украина, сша, республика крым, великобритания, нато, джордж кент, россия
20:10 02.08.2021 (обновлено: 23:40 02.08.2021)
 
В США пригрозили войти в территориальные воды Крыма

Американский дипломат Кент пригрозил России войти в территориальные воды Крыма

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что США десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Об этом дипломат заявил в интервью журналу "Новое время".
"Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно", — сказал Кент.
Затем он обвинил Китай в нарушении прав островов, принадлежащих Филиппинам. По его словам, Пекин препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море и Вашингтон намерен с этим бороться.

"Точно так же и в Черном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский", — подытожил Кент.

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На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.
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В миреУкраинаСШАРеспублика КрымВеликобританияНАТОДжордж КентРоссия
 
 
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