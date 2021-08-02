https://ria.ru/20210802/krym-1744069956.html

В США пригрозили войти в территориальные воды Крыма

В США пригрозили войти в территориальные воды Крыма - РИА Новости, 02.08.2021

В США пригрозили войти в территориальные воды Крыма

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что США десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:10

2021-08-02T20:10

2021-08-02T23:40

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сша

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джордж кент

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США пригрозили войти в территориальные воды Крыма

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что США десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Об этом дипломат заявил в интервью журналу "Новое время"."Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно", — сказал Кент.Затем он обвинил Китай в нарушении прав островов, принадлежащих Филиппинам. По его словам, Пекин препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море и Вашингтон намерен с этим бороться.В конце июня вооруженные силы стран НАТО совершили несколько провокаций у берегов Крыма. Министерство обороны сообщило, что 23 июня британский эсминец Defender пересек границу страны в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя.На следующий день фрегат Военно-морских сил Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ России, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс.

https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html

https://ria.ru/20210801/nato-1743870505.html

украина

сша

республика крым

великобритания

россия

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в мире, украина, сша, республика крым, великобритания, нато, джордж кент, россия