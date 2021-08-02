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В Крыму назвали слова Кулебы о "камнях с неба" бредом
В Крыму назвали слова Кулебы о "камнях с неба" бредом - РИА Новости, 02.08.2021
В Крыму назвали слова Кулебы о "камнях с неба" бредом
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал бредом слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего крымчанам "камнями с... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:39
2021-08-02T19:39
2021-08-02T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал бредом слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего крымчанам "камнями с неба".Ранее Кулеба заявил, что Украина дождется подходящего момента для возвращения Крыма, и пригрозил жителям полуострова "камнями с неба". Он сравнил Крым с Эльзасом, который Франция вернула себе, воспользовавшись моментом."Читая подобные глупейшие высказывания, у меня такое ощущение, что камни с неба уже давно падают в районе МИД Украины, и один из этих камней попал прямо в темечко Кулебе. Семь лет идет бесконечный бесполезный и просто глупый поток сознания со стороны украинских министров, причем фамилии меняются, а бредовость заявлений остается неизменной", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, украинские "горе-политики", подобные Кулебе, только ускоряют развал Украины.
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в мире, украина, республика крым, франция, мид украины, эльзас, дмитрий кулеба, роман чегринец, россия
В Крыму назвали слова Кулебы о "камнях с неба" бредом
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Чегринец: "камни с неба" падают на МИД Украины