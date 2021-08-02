https://ria.ru/20210802/krym-1744065488.html

В Крыму назвали слова Кулебы о "камнях с неба" бредом

В Крыму назвали слова Кулебы о "камнях с неба" бредом - РИА Новости, 02.08.2021

В Крыму назвали слова Кулебы о "камнях с неба" бредом

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал бредом слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего крымчанам "камнями с... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:39

2021-08-02T19:39

2021-08-02T19:39

в мире

украина

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эльзас

дмитрий кулеба

роман чегринец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал бредом слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего крымчанам "камнями с неба".Ранее Кулеба заявил, что Украина дождется подходящего момента для возвращения Крыма, и пригрозил жителям полуострова "камнями с неба". Он сравнил Крым с Эльзасом, который Франция вернула себе, воспользовавшись моментом."Читая подобные глупейшие высказывания, у меня такое ощущение, что камни с неба уже давно падают в районе МИД Украины, и один из этих камней попал прямо в темечко Кулебе. Семь лет идет бесконечный бесполезный и просто глупый поток сознания со стороны украинских министров, причем фамилии меняются, а бредовость заявлений остается неизменной", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, украинские "горе-политики", подобные Кулебе, только ускоряют развал Украины.

https://ria.ru/20210802/gosduma-1744057979.html

украина

республика крым

франция

эльзас

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, республика крым, франция, мид украины, эльзас, дмитрий кулеба, роман чегринец, россия