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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/krym-1744054365.html
В Крыму кафе и рестораны, где привили весь персонал, смогут работать ночью
В Крыму кафе и рестораны, где привили весь персонал, смогут работать ночью - РИА Новости, 02.08.2021
В Крыму кафе и рестораны, где привили весь персонал, смогут работать ночью
В Крыму разрешили ночную работу первым 18 заведениям общепита, где вакцинировали весь персонал и есть доступ к камерам видеонаблюдения, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:27
2021-08-02T18:50
распространение коронавируса
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Крыму разрешили ночную работу первым 18 заведениям общепита, где вакцинировали весь персонал и есть доступ к камерам видеонаблюдения, сообщила вице-премьер крымского правительства – министр финансов республики Ирина Кивико.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запрет на работу в ночное время будет снят для тех организаций общепита, которые вакцинируют всех своих сотрудников и предоставят доступ к видеокамерам для контроля соблюдения COVID-ограничений Роспотребнадзором."По результатам выезда на объекты, которые подали заявления на работу после 23:00, на данный момент получили разрешение 18 объектов общественного питания. В этих заведениях соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам", - сказала журналистам Кивико.По ее словам, все заведения, которые прошли проверку, будут отмечены специальной табличкой.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
https://ria.ru/20210728/krym-1743218577.html
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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей аксенов (политик)
18:27 02.08.2021 (обновлено: 18:50 02.08.2021)
 
В Крыму кафе и рестораны, где привили весь персонал, смогут работать ночью

В Крыму разрешили ночную работу первым 18 общепитам, где вакцинировали от COVID-19 весь персонал

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка в кафе на Массандровском пляже в Ялте
Девушка в кафе на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Крыму разрешили ночную работу первым 18 заведениям общепита, где вакцинировали весь персонал и есть доступ к камерам видеонаблюдения, сообщила вице-премьер крымского правительства – министр финансов республики Ирина Кивико.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запрет на работу в ночное время будет снят для тех организаций общепита, которые вакцинируют всех своих сотрудников и предоставят доступ к видеокамерам для контроля соблюдения COVID-ограничений Роспотребнадзором.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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"По результатам выезда на объекты, которые подали заявления на работу после 23:00, на данный момент получили разрешение 18 объектов общественного питания. В этих заведениях соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам", - сказала журналистам Кивико.
По ее словам, все заведения, которые прошли проверку, будут отмечены специальной табличкой.
Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
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Распространение коронавирусаРеспублика КрымКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей Аксенов (политик)
 
 
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