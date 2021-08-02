https://ria.ru/20210802/krym-1744054365.html

В Крыму кафе и рестораны, где привили весь персонал, смогут работать ночью

В Крыму кафе и рестораны, где привили весь персонал, смогут работать ночью - РИА Новости, 02.08.2021

В Крыму кафе и рестораны, где привили весь персонал, смогут работать ночью

В Крыму разрешили ночную работу первым 18 заведениям общепита, где вакцинировали весь персонал и есть доступ к камерам видеонаблюдения, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:27

2021-08-02T18:27

2021-08-02T18:50

распространение коронавируса

республика крым

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Крыму разрешили ночную работу первым 18 заведениям общепита, где вакцинировали весь персонал и есть доступ к камерам видеонаблюдения, сообщила вице-премьер крымского правительства – министр финансов республики Ирина Кивико.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запрет на работу в ночное время будет снят для тех организаций общепита, которые вакцинируют всех своих сотрудников и предоставят доступ к видеокамерам для контроля соблюдения COVID-ограничений Роспотребнадзором."По результатам выезда на объекты, которые подали заявления на работу после 23:00, на данный момент получили разрешение 18 объектов общественного питания. В этих заведениях соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам", - сказала журналистам Кивико.По ее словам, все заведения, которые прошли проверку, будут отмечены специальной табличкой.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.

https://ria.ru/20210728/krym-1743218577.html

https://ria.ru/20210715/krym-1741420380.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей аксенов (политик)