https://ria.ru/20210802/kriptovalyuta-1743921835.html

В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году

В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году - РИА Новости, 02.08.2021

В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году

Государства к 2025 году могут обязать держателей криптовалют проходить обязательную идентификацию, спрогнозировал РИА Новости руководитель рынка FinNet... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T06:05

2021-08-02T06:05

2021-08-02T06:05

экономика

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Государства к 2025 году могут обязать держателей криптовалют проходить обязательную идентификацию, спрогнозировал РИА Новости руководитель рынка FinNet Национальной технологической инициативы (НТИ) и основатель финтехкомпании Ckassa Сергей Шевков."К 2025 году в мире не останется анонимных криптовалют, имеющих широкое хождение, государства обяжут пройти идентификацию всех держателей цифровых валют", - сказал эксперт в кулуарах проекта "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.Запрос от общества на сохранность своих денег и ресурсов рождает тренд на прозрачность - контроль со стороны государства, считает Шевков. Останется "зона privacy" - депозиты и накопления, но как средство обращения, цифровые валюты будут деанонимизированы.Глава FinNet напомнил историю с Павлом Дуровым, который был вынужден отказаться от запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram. В октябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram в связи с проведенным ICO, по мнению регулятора, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. В 2020 году Дуров сообщил о закрытии TON.Эксперт отметил, что государство уже успешно идентифицирует людей и по цифровому следу, и по комплексу поведенческих паттернов, не стоит недооценивать его как участника финансового рынка."В случае с валютами государство не будет заниматься идентификацией самостоятельно, но заставит тех, кто предоставляет эту "услугу". В этом году в России государство взяло под контроль электронные кошельки, по тому же принципу, на мой взгляд, будет выстроена и работа с криптовалютами", - рассказал специалист.

https://ria.ru/20210729/moshennichestvo-1743368873.html

https://ria.ru/20210726/amazon-1742999102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, национальная технологическая инициатива (нти)