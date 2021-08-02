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В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году - РИА Новости, 02.08.2021
В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
Государства к 2025 году могут обязать держателей криптовалют проходить обязательную идентификацию, спрогнозировал РИА Новости руководитель рынка FinNet... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T06:05
2021-08-02T06:05
экономика
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Государства к 2025 году могут обязать держателей криптовалют проходить обязательную идентификацию, спрогнозировал РИА Новости руководитель рынка FinNet Национальной технологической инициативы (НТИ) и основатель финтехкомпании Ckassa Сергей Шевков."К 2025 году в мире не останется анонимных криптовалют, имеющих широкое хождение, государства обяжут пройти идентификацию всех держателей цифровых валют", - сказал эксперт в кулуарах проекта "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.Запрос от общества на сохранность своих денег и ресурсов рождает тренд на прозрачность - контроль со стороны государства, считает Шевков. Останется "зона privacy" - депозиты и накопления, но как средство обращения, цифровые валюты будут деанонимизированы.Глава FinNet напомнил историю с Павлом Дуровым, который был вынужден отказаться от запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram. В октябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram в связи с проведенным ICO, по мнению регулятора, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. В 2020 году Дуров сообщил о закрытии TON.Эксперт отметил, что государство уже успешно идентифицирует людей и по цифровому следу, и по комплексу поведенческих паттернов, не стоит недооценивать его как участника финансового рынка."В случае с валютами государство не будет заниматься идентификацией самостоятельно, но заставит тех, кто предоставляет эту "услугу". В этом году в России государство взяло под контроль электронные кошельки, по тому же принципу, на мой взгляд, будет выстроена и работа с криптовалютами", - рассказал специалист.
https://ria.ru/20210729/moshennichestvo-1743368873.html
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экономика, национальная технологическая инициатива (нти)
06:05 02.08.2021
 
В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году

В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Государства к 2025 году могут обязать держателей криптовалют проходить обязательную идентификацию, спрогнозировал РИА Новости руководитель рынка FinNet Национальной технологической инициативы (НТИ) и основатель финтехкомпании Ckassa Сергей Шевков.
"К 2025 году в мире не останется анонимных криптовалют, имеющих широкое хождение, государства обяжут пройти идентификацию всех держателей цифровых валют", - сказал эксперт в кулуарах проекта "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.
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Запрос от общества на сохранность своих денег и ресурсов рождает тренд на прозрачность - контроль со стороны государства, считает Шевков. Останется "зона privacy" - депозиты и накопления, но как средство обращения, цифровые валюты будут деанонимизированы.
Глава FinNet напомнил историю с Павлом Дуровым, который был вынужден отказаться от запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram. В октябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram в связи с проведенным ICO, по мнению регулятора, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. В 2020 году Дуров сообщил о закрытии TON.
Эксперт отметил, что государство уже успешно идентифицирует людей и по цифровому следу, и по комплексу поведенческих паттернов, не стоит недооценивать его как участника финансового рынка.
"В случае с валютами государство не будет заниматься идентификацией самостоятельно, но заставит тех, кто предоставляет эту "услугу". В этом году в России государство взяло под контроль электронные кошельки, по тому же принципу, на мой взгляд, будет выстроена и работа с криптовалютами", - рассказал специалист.
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ЭкономикаНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
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