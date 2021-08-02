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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/krasnodar-1743997353.html
В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от коронавируса
В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от коронавируса - РИА Новости, 02.08.2021
В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от коронавируса
Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент вакцины от коронавируса, на 10-12 день после прививки у них был... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:56
2021-08-02T14:08
распространение коронавируса
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент вакцины от коронавируса, на 10-12 день после прививки у них был обнаружен COVID-19, и вакцинация была прервана, сообщил РИА Новости источник в органах здравоохранения.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что школьница из Краснодара осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка умерли с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку."Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе. Ввиду заболевания новой коронавирусной инфекцией вакцинация была прервана. На 10-12 день диагностирована новая коронавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.Он предположил, что летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с вакцинацией.
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краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:56 02.08.2021 (обновлено: 14:08 02.08.2021)
 
В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от коронавируса

Источник: умершие после первой прививки члены семьи из Краснодара уже были заражены коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Машина скорой помощи у карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент вакцины от коронавируса, на 10-12 день после прививки у них был обнаружен COVID-19, и вакцинация была прервана, сообщил РИА Новости источник в органах здравоохранения.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что школьница из Краснодара осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка умерли с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку.
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"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе. Ввиду заболевания новой коронавирусной инфекцией вакцинация была прервана. На 10-12 день диагностирована новая коронавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.
Он предположил, что летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с вакцинацией.
 
Распространение коронавирусаКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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