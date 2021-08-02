https://ria.ru/20210802/krasnodar-1743997353.html

В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от коронавируса

В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от коронавируса - РИА Новости, 02.08.2021

В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от коронавируса

Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент вакцины от коронавируса, на 10-12 день после прививки у них был... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:56

2021-08-02T13:56

2021-08-02T14:08

распространение коронавируса

краснодарский край

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент вакцины от коронавируса, на 10-12 день после прививки у них был обнаружен COVID-19, и вакцинация была прервана, сообщил РИА Новости источник в органах здравоохранения.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что школьница из Краснодара осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка умерли с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку."Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе. Ввиду заболевания новой коронавирусной инфекцией вакцинация была прервана. На 10-12 день диагностирована новая коронавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.Он предположил, что летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с вакцинацией.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719787.html

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