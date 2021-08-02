https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743989554.html

Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID-19

Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021

Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какими преимуществами в борьбе с коронавирусной пандемией обладает Россия. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:26

2021-08-02T13:26

2021-08-02T14:44

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какими преимуществами в борьбе с коронавирусной пандемией обладает Россия.Медик напомнил, что во всех странах вспышки COVID-19 проходят волнообразно, одинаковыми периодами. Но то, что в России пандемия началась на полтора месяца позже, чем в Европе, можно назвать плюсом.Он предположил, что ситуация с коронавирусом в стране будет и дальше развиваться "волнами". Вероятно, рост новых случаев COVID-19 снизится, а уровень смертности придет к минимуму, добавил врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/murashko-1736413898.html

россия

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2021

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