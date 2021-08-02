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Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID-19
Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какими преимуществами в борьбе с коронавирусной пандемией обладает Россия. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:26
2021-08-02T14:44
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какими преимуществами в борьбе с коронавирусной пандемией обладает Россия.Медик напомнил, что во всех странах вспышки COVID-19 проходят волнообразно, одинаковыми периодами. Но то, что в России пандемия началась на полтора месяца позже, чем в Европе, можно назвать плюсом.Он предположил, что ситуация с коронавирусом в стране будет и дальше развиваться "волнами". Вероятно, рост новых случаев COVID-19 снизится, а уровень смертности придет к минимуму, добавил врач.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
13:26 02.08.2021 (обновлено: 14:44 02.08.2021)
 
Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID-19

Доктор Мясников рассказал о преимуществах России в борьбе с коронавирусом

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какими преимуществами в борьбе с коронавирусной пандемией обладает Россия.
Медик напомнил, что во всех странах вспышки COVID-19 проходят волнообразно, одинаковыми периодами. Но то, что в России пандемия началась на полтора месяца позже, чем в Европе, можно назвать плюсом.
"На примере других стран мы можем предвидеть ситуацию у нас", — написал Мясников в своем Telegram-канале.
Он предположил, что ситуация с коронавирусом в стране будет и дальше развиваться "волнами". Вероятно, рост новых случаев COVID-19 снизится, а уровень смертности придет к минимуму, добавил врач.
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