https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743951865.html

Врач оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

Врач оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане - РИА Новости, 02.08.2021

Врач оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

Доказать, что именно утечка коронавируса из лаборатории в Ухане стала причиной пандемии, очень сложно, это возможно по каким-то косвенным признакам, но не по... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:08

2021-08-02T11:08

2021-08-02T11:08

распространение коронавируса

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коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Доказать, что именно утечка коронавируса из лаборатории в Ухане стала причиной пандемии, очень сложно, это возможно по каким-то косвенным признакам, но не по биологическим, при этом утечка из лаборатории не означает, что вирус был создан искусственно, ученые могли изучать природный вирус, заявил РИА Новости вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, которые провели расследование возникновения коронавируса, сообщило, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его "утечка""Доказать, что именно утечка стала причиной пандемии, очень сложно, это выходит за рамки биологической проблемы. Это можно доказать по каким-то косвенным признакам, но вряд ли по биологическим", - сказал Лукашев.Он отметил, что утечка и искусственное создание вируса - это не одно и то же. Не факт, что вирус был создан искусственно, могла произойти утечка природного вируса, который изучали ученые. Сотрудник лаборатории мог заразиться сам и вынести вирус, а потом заразить других, пояснил Лукашев.По его словам, Уханьская лаборатория достаточно известна, и ремонт в ней вряд ли мог быть причиной подобного инцидента."По опыту других утечек, ремонтные работы в здании не является фактором риска, фактором риска является сама работа с вирусом. Вирус не "утекает" из лаборатории, опасна экспериментальная работа, особенно если ведется размножение вируса", - уточнил Лукашев.Он подчеркнул, что в целом инциденты с утечкой вируса происходили практически во всех странах мира, в том числе и в Китае.

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743822318.html

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743826698.html

сша

ухань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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