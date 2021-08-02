https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743951707.html
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 160 137, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:07
2021-08-02T11:07
2021-08-02T11:07
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 160 137, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 785 смертей... За весь период по России умерло 160 137 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 75 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 60, в Краснодарском крае – 34.
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В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 785 пациентов с COVID-19, за все время – 160 137