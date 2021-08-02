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В Москве выявили 3330 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3330 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве выявили 3330 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3330, Санкт-Петербурге - 1914, Подмосковье – 1596, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:03
2021-08-02T11:03
2021-08-02T11:03
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общество
магаданская область
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москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3330, Санкт-Петербурге - 1914, Подмосковье – 1596, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3330, 2. Санкт-Петербург - 1914, 3. Московская область - 1596", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 25, Ненецком автономном округе - 12.
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В Москве выявили 3330 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3330 новых случаев заражения коронавирусом