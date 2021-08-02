https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743950648.html

В Москве выявили 3330 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3330 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.08.2021

В Москве выявили 3330 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3330, Санкт-Петербурге - 1914, Подмосковье – 1596, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:03

2021-08-02T11:03

2021-08-02T11:03

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084241_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_e5240a5aacdd20fd7cf3aebd68cfbf90.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3330, Санкт-Петербурге - 1914, Подмосковье – 1596, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3330, 2. Санкт-Петербург - 1914, 3. Московская область - 1596", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 25, Ненецком автономном округе - 12.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии