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Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома - РИА Новости, 02.08.2021
Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
Вакцинация от коронавируса защищает от постковидного синдрома в случае, если человек все же заразился, об этом говорят предварительные научные данные и... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T03:17
2021-08-02T03:17
2021-08-02T03:17
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
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МОСКВА 2 авг – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса защищает от постковидного синдрома в случае, если человек все же заразился, об этом говорят предварительные научные данные и отсутствие в реабилитационных центрах привитых, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
Инфекционист Тимаков считает, что вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома