https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743916767.html

Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома

Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома - РИА Новости, 02.08.2021

Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома

Вакцинация от коронавируса защищает от постковидного синдрома в случае, если человек все же заразился, об этом говорят предварительные научные данные и... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T03:17

2021-08-02T03:17

2021-08-02T03:17

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

евгений тимаков

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МОСКВА 2 авг – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса защищает от постковидного синдрома в случае, если человек все же заразился, об этом говорят предварительные научные данные и отсутствие в реабилитационных центрах привитых, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков