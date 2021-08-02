https://ria.ru/20210802/kontrabanda-1744017947.html

Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК

Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК - РИА Новости, 02.08.2021

Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания украинца, пытавшегося контрабандой вывезти из России головки самонаведения ЗРК. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:27

2021-08-02T15:27

2021-08-02T16:19

происшествия

украина

йошкар-ола

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания украинца, пытавшегося контрабандой вывезти из России головки самонаведения ЗРК.Преступник был связан со Службой безопасности Украины, пользовался подложными документами и псевдонимами. Ранее Федеральная служба безопасности пресекла его деятельность. Суд в Йошкар-Оле приговорил украинца к трем годам и четырем месяцам лишения свободы по части 1 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК России (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники).На видео ему зачитывают приговор в суде. Кроме того, в ролике есть кадры, на которых контрабандисты пытаются погрузить коробку в машину, после этого их задерживают оперативники. На записи также показаны изъятые у осужденного деньги и украинский паспорт.

https://ria.ru/20210715/neft-1741343818.html

украина

йошкар-ола

россия

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Украинца осудили за попытку контрабанды деталей ЗРК. Кадры ФСБ Украинца осудили за попытку контрабанды деталей ЗРК. Кадры ФСБ 2021-08-02T15:27 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, украина, йошкар-ола, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия