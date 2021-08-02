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Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК - РИА Новости, 02.08.2021
Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания украинца, пытавшегося контрабандой вывезти из России головки самонаведения ЗРК. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:27
2021-08-02T16:19
происшествия
украина
йошкар-ола
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания украинца, пытавшегося контрабандой вывезти из России головки самонаведения ЗРК.Преступник был связан со Службой безопасности Украины, пользовался подложными документами и псевдонимами. Ранее Федеральная служба безопасности пресекла его деятельность. Суд в Йошкар-Оле приговорил украинца к трем годам и четырем месяцам лишения свободы по части 1 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК России (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники).На видео ему зачитывают приговор в суде. Кроме того, в ролике есть кадры, на которых контрабандисты пытаются погрузить коробку в машину, после этого их задерживают оперативники. На записи также показаны изъятые у осужденного деньги и украинский паспорт.
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Украинца осудили за попытку контрабанды деталей ЗРК. Кадры ФСБ
Украинца осудили за попытку контрабанды деталей ЗРК. Кадры ФСБ
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происшествия, украина, йошкар-ола, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
15:27 02.08.2021 (обновлено: 16:19 02.08.2021)
 
Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК

ФСБ опубликовала видео задержания украинца, пытавшегося вывезти из России головки самонаведения ЗРК

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания украинца, пытавшегося контрабандой вывезти из России головки самонаведения ЗРК.
Преступник был связан со Службой безопасности Украины, пользовался подложными документами и псевдонимами. Ранее Федеральная служба безопасности пресекла его деятельность. Суд в Йошкар-Оле приговорил украинца к трем годам и четырем месяцам лишения свободы по части 1 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК России (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники).
На видео ему зачитывают приговор в суде. Кроме того, в ролике есть кадры, на которых контрабандисты пытаются погрузить коробку в машину, после этого их задерживают оперативники. На записи также показаны изъятые у осужденного деньги и украинский паспорт.
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ПроисшествияУкраинаЙошкар-ОлаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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