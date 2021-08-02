https://ria.ru/20210802/kocharov-1744071718.html
Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube
Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube - РИА Новости, 02.08.2021
Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube
Основатель продакшн-студии Goose Goose Films Давид Кочаров назначен генеральным продюсером Rutube, сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа". РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:21
2021-08-02T20:21
2021-08-02T20:21
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Основатель продакшн-студии Goose Goose Films Давид Кочаров назначен генеральным продюсером Rutube, сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа"."Холдинг "Газпром-медиа" объявляет о назначении Давида Кочарова на должность генерального продюсера Rutube. На этой позиции Давид будет отвечать за контент, контентный маркетинг и запуск Rutube Originals", - говорится в пресс-релизе.До прихода в "Газпром-медиа" Кочаров занимал различные руководящие позиции в медиаиндустрии. С 2016 года является основателем и учредителем продакшн-студии Goose Goose Films, выпускающей сериалы и праймовые шоу для телеканалов "СТС" и "Россия".
https://ria.ru/20210603/rutube-1735451014.html
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РИА Новости
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общество, газпром-медиа холдинг
Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube
"Газпром-медиа": Давида Кочарова назначили на должность генерального продюсера Rutube