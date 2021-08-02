https://ria.ru/20210802/kocharov-1744071718.html

Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube

Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube - РИА Новости, 02.08.2021

Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube

Основатель продакшн-студии Goose Goose Films Давид Кочаров назначен генеральным продюсером Rutube, сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа". РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:21

2021-08-02T20:21

2021-08-02T20:21

общество

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Основатель продакшн-студии Goose Goose Films Давид Кочаров назначен генеральным продюсером Rutube, сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа"."Холдинг "Газпром-медиа" объявляет о назначении Давида Кочарова на должность генерального продюсера Rutube. На этой позиции Давид будет отвечать за контент, контентный маркетинг и запуск Rutube Originals", - говорится в пресс-релизе.До прихода в "Газпром-медиа" Кочаров занимал различные руководящие позиции в медиаиндустрии. С 2016 года является основателем и учредителем продакшн-студии Goose Goose Films, выпускающей сериалы и праймовые шоу для телеканалов "СТС" и "Россия".

https://ria.ru/20210603/rutube-1735451014.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, газпром-медиа холдинг