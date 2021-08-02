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Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube
Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube - РИА Новости, 02.08.2021
Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube
Основатель продакшн-студии Goose Goose Films Давид Кочаров назначен генеральным продюсером Rutube, сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа". РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:21
2021-08-02T20:21
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Основатель продакшн-студии Goose Goose Films Давид Кочаров назначен генеральным продюсером Rutube, сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа"."Холдинг "Газпром-медиа" объявляет о назначении Давида Кочарова на должность генерального продюсера Rutube. На этой позиции Давид будет отвечать за контент, контентный маркетинг и запуск Rutube Originals", - говорится в пресс-релизе.До прихода в "Газпром-медиа" Кочаров занимал различные руководящие позиции в медиаиндустрии. С 2016 года является основателем и учредителем продакшн-студии Goose Goose Films, выпускающей сериалы и праймовые шоу для телеканалов "СТС" и "Россия".
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общество, газпром-медиа холдинг
20:21 02.08.2021
 
Давид Кочаров стал генеральным продюсером Rutube

"Газпром-медиа": Давида Кочарова назначили на должность генерального продюсера Rutube

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Давид Кочаров
Продюсер Давид Кочаров - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Основатель продакшн-студии Goose Goose Films Давид Кочаров назначен генеральным продюсером Rutube, сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа".
"Холдинг "Газпром-медиа" объявляет о назначении Давида Кочарова на должность генерального продюсера Rutube. На этой позиции Давид будет отвечать за контент, контентный маркетинг и запуск Rutube Originals", - говорится в пресс-релизе.
До прихода в "Газпром-медиа" Кочаров занимал различные руководящие позиции в медиаиндустрии. С 2016 года является основателем и учредителем продакшн-студии Goose Goose Films, выпускающей сериалы и праймовые шоу для телеканалов "СТС" и "Россия".
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на заседании коллегии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:28Петербургский международный экономический форум
На Rutube появится оригинальный контент
 
ОбществоГазпром-Медиа Холдинг
 
 
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