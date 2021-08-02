https://ria.ru/20210802/kitay-1743963260.html

Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек

Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек - РИА Новости, 02.08.2021

Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек

Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 302, еще 50 человек числятся пропавшими без вести, говорится в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:50

2021-08-02T11:50

2021-08-02T12:13

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чжэнчжоу

хэнань

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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 302, еще 50 человек числятся пропавшими без вести, говорится в сообщении местных властей.Ранее сообщалось о 99 погибших."По данным на 12.00 2 августа из-за продолжительных ливней в провинции Хэнань в общей сложности погибли 302 человека, еще 50 человек числятся пропавшими без вести", - говорится в распространенном заявлении.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/navodnenie-1743777599.html

https://ria.ru/20210727/belgiya-1743141079.html

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чжэнчжоу

хэнань

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в мире, китай, чжэнчжоу, хэнань