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Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек
Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек - РИА Новости, 02.08.2021
Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек
Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 302, еще 50 человек числятся пропавшими без вести, говорится в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:50
2021-08-02T12:13
в мире
китай
чжэнчжоу
хэнань
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 302, еще 50 человек числятся пропавшими без вести, говорится в сообщении местных властей.Ранее сообщалось о 99 погибших."По данным на 12.00 2 августа из-за продолжительных ливней в провинции Хэнань в общей сложности погибли 302 человека, еще 50 человек числятся пропавшими без вести", - говорится в распространенном заявлении.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/navodnenie-1743777599.html
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в мире, китай, чжэнчжоу, хэнань
11:50 02.08.2021 (обновлено: 12:13 02.08.2021)
 
Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек

Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302, 50 человек пропали без вести

© REUTERS / Aly SongНаводнение после дождя в Чжэнчжоу провинции Хэнань
Наводнение после дождя в Чжэнчжоу провинции Хэнань - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© REUTERS / Aly Song
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 302, еще 50 человек числятся пропавшими без вести, говорится в сообщении местных властей.
Ранее сообщалось о 99 погибших.
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"По данным на 12.00 2 августа из-за продолжительных ливней в провинции Хэнань в общей сложности погибли 302 человека, еще 50 человек числятся пропавшими без вести", - говорится в распространенном заявлении.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
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