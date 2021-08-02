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Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек
Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек - РИА Новости, 02.08.2021
Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек
Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 302, еще 50 человек числятся пропавшими без вести, говорится в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:50
2021-08-02T11:50
2021-08-02T12:13
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 302, еще 50 человек числятся пропавшими без вести, говорится в сообщении местных властей.Ранее сообщалось о 99 погибших."По данным на 12.00 2 августа из-за продолжительных ливней в провинции Хэнань в общей сложности погибли 302 человека, еще 50 человек числятся пропавшими без вести", - говорится в распространенном заявлении.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
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в мире, китай, чжэнчжоу, хэнань
11:50 02.08.2021 (обновлено: 12:13 02.08.2021)
Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек
Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302, 50 человек пропали без вести