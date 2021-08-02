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Религия
https://ria.ru/20210802/khram-1743977050.html
Депутат Ильтяков объяснил слова о "храмах-сараях"
Депутат Ильтяков объяснил слова о "храмах-сараях" - РИА Новости, 02.08.2021
Депутат Ильтяков объяснил слова о "храмах-сараях"
Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков уточнил свое высказывание со встречи с избирателям в Курганской области, где он якобы сравнил православные храмы с... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:38
2021-08-02T12:38
религия
единая россия
госдума рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков уточнил свое высказывание со встречи с избирателям в Курганской области, где он якобы сравнил православные храмы с сараями, пояснив, что имел виду другое: не надо строить здания-"сараи", в которые не придут люди.Ранее в интернете появилось видео, на котором Ильтяков во время встречи в ответ на реплику священника РПЦ сравнил православные храмы с сараями. Пресс-секретарь митрополита Курганского и Белозерского Даниила Михаил Насонов сообщил РИА Новости, что выражение депутата "неудачное", но вырвано из контекста."Храм с сараем никто не сравнивал. Я лишь сказал, что не нужно строить сарай, в который не придут люди, это оскорбление Бога на земле. Для кого тогда мы строим это помещение, если оно не нужно населению? Поверьте, я лично способствовал и изваял четыре православных храма", - сказал он РИА Новости в понедельник.Он отметил, что строить "на земле дом Бога - это непростое занятие", нужно "вначале построить храм внутри себя и лишь потом браться за ваяние церкви".Что же касается его предложения подписать с жителями региона соглашение "о долголетии", то, пояснил депутат, это внутренняя, моральная установка каждому прожить не менее 80 лет.Александр Ильтяков – депутат Госдумы с 2011 года, представляет партию "Единая Россия", в нынешнем созыве – член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В 2021 году избран секретарем Курганского регионального отделения ЕР.
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единая россия, госдума рф
12:38 02.08.2021
 
Депутат Ильтяков объяснил слова о "храмах-сараях"

Депутат Госдумы Ильтяков заявил, что не сравнивал храмы с сараями

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков уточнил свое высказывание со встречи с избирателям в Курганской области, где он якобы сравнил православные храмы с сараями, пояснив, что имел виду другое: не надо строить здания-"сараи", в которые не придут люди.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Ильтяков во время встречи в ответ на реплику священника РПЦ сравнил православные храмы с сараями. Пресс-секретарь митрополита Курганского и Белозерского Даниила Михаил Насонов сообщил РИА Новости, что выражение депутата "неудачное", но вырвано из контекста.
"Храм с сараем никто не сравнивал. Я лишь сказал, что не нужно строить сарай, в который не придут люди, это оскорбление Бога на земле. Для кого тогда мы строим это помещение, если оно не нужно населению? Поверьте, я лично способствовал и изваял четыре православных храма", - сказал он РИА Новости в понедельник.
Он отметил, что строить "на земле дом Бога - это непростое занятие", нужно "вначале построить храм внутри себя и лишь потом браться за ваяние церкви".
Что же касается его предложения подписать с жителями региона соглашение "о долголетии", то, пояснил депутат, это внутренняя, моральная установка каждому прожить не менее 80 лет.
Александр Ильтяков – депутат Госдумы с 2011 года, представляет партию "Единая Россия", в нынешнем созыве – член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В 2021 году избран секретарем Курганского регионального отделения ЕР.
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