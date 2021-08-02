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Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны - РИА Новости, 02.08.2021
Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
Двух жителей Ростовской области обвиняют в хищении почти 12 миллионов рублей у Минобороны, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:50
2021-08-02T15:30
происшествия
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Двух жителей Ростовской области обвиняют в хищении почти 12 миллионов рублей у Минобороны, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.По его данным, в 2019 году гендиректор ООО "Югспецстрой" Магомед Муцольгов и еще несколько человек похитили более 6,3 миллиона рублей у "Объединенного стратегического командования Южного военного округа". Кроме того, в 2020 году Муцольгов, бухгалтер компании Наталья Романович и их сообщники, используя реквизиты "Югспецстроя", "изготовили и сбыли не менее трех поддельных распоряжений на общую сумму более 5,4 миллиона рублей"."Муцольгову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") и части 4 статьи 159 ("Мошенничество"). Романович — в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК России", — сказал представитель ведомства.Максимальная санкция по части 1 статьи 187 — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до трехсот тысяч рублей; по части 4 статьи 159 — до десяти лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.Муцольгова и Романович меру арестовали до 21 сентября. После задержания у них дома и на работе провели 25 обысков, изъяли некоторые вещи и документы.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах области, "Югспецстрой" выполнял строительные работы на военных объектах в Ростовской области. Фигуранты обвиняют в хищении средств, выделенных по государственному оборонному заказу.
https://ria.ru/20210729/khischenie-1743482560.html
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происшествия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
14:50 02.08.2021 (обновлено: 15:30 02.08.2021)
 
Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны

Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны почти 12 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Двух жителей Ростовской области обвиняют в хищении почти 12 миллионов рублей у Минобороны, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
По его данным, в 2019 году гендиректор ООО "Югспецстрой" Магомед Муцольгов и еще несколько человек похитили более 6,3 миллиона рублей у "Объединенного стратегического командования Южного военного округа". Кроме того, в 2020 году Муцольгов, бухгалтер компании Наталья Романович и их сообщники, используя реквизиты "Югспецстроя", "изготовили и сбыли не менее трех поддельных распоряжений на общую сумму более 5,4 миллиона рублей".
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"Муцольгову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") и части 4 статьи 159 ("Мошенничество"). Романович — в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК России", — сказал представитель ведомства.
Максимальная санкция по части 1 статьи 187 — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до трехсот тысяч рублей; по части 4 статьи 159 — до десяти лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.
Муцольгова и Романович меру арестовали до 21 сентября. После задержания у них дома и на работе провели 25 обысков, изъяли некоторые вещи и документы.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах области, "Югспецстрой" выполнял строительные работы на военных объектах в Ростовской области. Фигуранты обвиняют в хищении средств, выделенных по государственному оборонному заказу.
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