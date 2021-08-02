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В ООН предупредили о глобальной катастрофе и назвали виновных
В ООН предупредили о глобальной катастрофе и назвали виновных - РИА Новости, 02.08.2021
В ООН предупредили о глобальной катастрофе и назвали виновных
Борьба с изменением климата оказалась под угрозой срыва из-за бедных стран Азии и Африки, заявил Bloomberg глава отдела транспортного передвижения программы ООН РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:46
2021-08-02T17:41
в мире
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азия
африка
южная америка
евросоюз
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Борьба с изменением климата оказалась под угрозой срыва из-за бедных стран Азии и Африки, заявил Bloomberg глава отдела транспортного передвижения программы ООН по окружающей среде UNEP Роб де Йонг.Чиновник отметил, что спасение человечества от глобальной катастрофы зависит от этих государств, так как их жители не могут себе позволить электромобили."Если мы привезем электромобили только в США, Финляндию и Нидерланды, мы не достигнем целей Парижского соглашения по климату. Необходимо поставлять машины с низким и нулевым выбросом также в страны с низким и средним доходом", — сказал де Йонг.Часть ответственности за сложившуюся ситуацию он возложил на авто- и мотопроизводителей, указав на то, что люди нуждаются в недорогих и экологичных средствах передвижения и ориентироваться нужно не только на состоятельных покупателей в развитых странах.В статье приводятся результаты исследования, согласно которому с 1751 по 2017 год на Африку и Южную Америку пришлось только три процента от мирового объема выбросов парниковых газов. В 2019 году Африка выбросила в атмосферу 1,43 миллиарда тонн углекислого газа, Южная Америка — 1,1 миллиарда тонн, а страны Евросоюза — 2,9 миллиарда.Де Йонг подчеркнул, что из-за роста населения в бедных странах в ближайшее время количество вредных выбросов увеличится. Например, в Кении с 2005 года этот показатель повысился в два раза. Автопарк в Найроби за восемь лет стал больше в восемь раз, а самое популярное топливо — дизель.
https://ria.ru/20210614/katastrofa-1736975840.html
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в мире, оон, азия, африка, южная америка, евросоюз
16:46 02.08.2021 (обновлено: 17:41 02.08.2021)
 
В ООН предупредили о глобальной катастрофе и назвали виновных

В ООН предупредили о глобальной катастрофе и назвали виновных

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Борьба с изменением климата оказалась под угрозой срыва из-за бедных стран Азии и Африки, заявил Bloomberg глава отдела транспортного передвижения программы ООН по окружающей среде UNEP Роб де Йонг.
Чиновник отметил, что спасение человечества от глобальной катастрофы зависит от этих государств, так как их жители не могут себе позволить электромобили.
"Если мы привезем электромобили только в США, Финляндию и Нидерланды, мы не достигнем целей Парижского соглашения по климату. Необходимо поставлять машины с низким и нулевым выбросом также в страны с низким и средним доходом", — сказал де Йонг.
Часть ответственности за сложившуюся ситуацию он возложил на авто- и мотопроизводителей, указав на то, что люди нуждаются в недорогих и экологичных средствах передвижения и ориентироваться нужно не только на состоятельных покупателей в развитых странах.
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Де Йонг подчеркнул, что из-за роста населения в бедных странах в ближайшее время количество вредных выбросов увеличится. Например, в Кении с 2005 года этот показатель повысился в два раза. Автопарк в Найроби за восемь лет стал больше в восемь раз, а самое популярное топливо — дизель.
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