https://ria.ru/20210802/kapremont-1744038674.html

В Липецкой области выделили 67,6 млн рублей на льготы для капремонта

В Липецкой области выделили 67,6 млн рублей на льготы для капремонта - РИА Новости, 02.08.2021

В Липецкой области выделили 67,6 млн рублей на льготы для капремонта

Власти Липецкой области выделили 67,6 миллионов рублей в первом полугодии этого года на льготы по капительному ремонту в регионе, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:05

2021-08-02T17:05

2021-08-02T17:05

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили 67,6 миллионов рублей в первом полугодии этого года на льготы по капительному ремонту в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, правом на льготы при уплате взноса на капитальный ремонт располагают ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, граждане, достигшие 70 и 80 лет, а также некоторые другие категории жителей. Для получения льготы необходимо предоставить пакет документов в ближайшее отделение МФЦ.Артамонов отметил, что в январе-июне 2021 года из консолидированного бюджета Липецкой области на компенсацию взносов на капитальный ремонт было направлено: гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет, – 9,8 миллиона рублей; льготным категориям граждан федерального и областного уровней – 57,8 миллиона рублей. Получить подробную консультацию по вопросам предоставления льгот при уплате взносов на капитальный ремонт и подать пакет документов на получение льготы можно через отделения "Мои документы"."Это действенный инструмент в решении задачи повышения доступности и качества госуслуг, прозрачности деятельности органов власти", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210730/festival-1743575641.html

липецкая область

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общество, липецкая область, игорь артамонов