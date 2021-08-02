https://ria.ru/20210802/kamni-1744071980.html

В России прокомментировали заявление Кулебы о "камнях с неба"

В России прокомментировали заявление Кулебы о "камнях с неба" - РИА Новости, 02.08.2021

В России прокомментировали заявление Кулебы о "камнях с неба"

В России отреагировали на высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о возвращении Крыма и Донбасса. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:22

2021-08-02T20:22

2021-08-02T21:19

в мире

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михаил шеремет

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В России отреагировали на высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о возвращении Крыма и Донбасса.Ранее он заявил, что Киев обязательно вернет под контроль утраченные территории, сравнив их с Эльзасом и Лотарингией, которые были предметом спора между Францией и Пруссией. По его мнению, для этого необходимо вести политику, которой следовал в то время Париж."Как писали во время аннексии, "главное, вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", — заявил он.Высказывание дипломата оценили в Москве.Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина порекомендовала Кулебе обратиться к врачам."Эльзас и Лотарингия были предметом спора между Францией и Германией на протяжении более тысячи лет, с момента распада империи Карла Великого в девятом веке. На протяжении веков эти территории неоднократно переходили из одной юрисдикции в другую, последний раз — по итогам Первой и Второй мировых войн. Если Кулеба мечтает о третьей мировой войне из-за Крыма, то ему надо проверить свое психическое здоровье", — заявила она РИА Новости.Депутат назвала высказывание главы украинского МИД попыткой подражать "бывшему актеру, а теперь президенту" Владимиру Зеленскому.Ее коллега по парламенту Михаил Шеремет призвал главу украинской дипломатии не играть с огнем, выступая с подобными заявлениями."Этому фантазеру пора уяснить, что Крым и крымчане находятся в составе великой страны, которая способна защитить и гарантировать безопасность от любой агрессии", — подчеркнул он.В Крыму также прокомментировали высказывание Кулебы."При прочтении подобных глупейших высказываний у меня создается такое ощущение, что камни с неба уже давно падают в районе МИД Украины и один из этих камней попал прямо в темечко Кулебе. Семь лет идет бесконечный бесполезный и просто глупый поток сознания со стороны украинских министров, причем фамилии меняются, а бредовость заявлений остается неизменной", — отметил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в разговоре с РИА Новости.По его мнению, такие политики только ускоряют развал Украины.

https://ria.ru/20210802/ukraina-1743971227.html

https://ria.ru/20210730/flot-1743581723.html

https://ria.ru/20210729/plan-1743362685.html

https://ria.ru/20210729/zelenskiy-1743393868.html

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в мире, украина, елена панина, владимир зеленский, михаил шеремет, дмитрий кулеба, россия