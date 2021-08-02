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В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход - РИА Новости, 02.08.2021
В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
Очередь на вход в здание калининградского аэропорта Храброво в понедельник утром образовалась из-за сработавшей накануне системы пожаротушения, рассказала РИА... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:05
2021-08-02T15:05
происшествия
калининград
храброво (аэропорт)
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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Очередь на вход в здание калининградского аэропорта Храброво в понедельник утром образовалась из-за сработавшей накануне системы пожаротушения, рассказала РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Наталья Грицун."В таких объектах система пожаротушения очень сложная, находится под потолком, могут срабатывать элементы - в том числе и ложно. Один из таких элементов, так называемый спринклер, возле входа, сработал в воскресенье вечером, полилась вода. Пришлось перекрыть вход, отключили оборудование, силами дежурных смен устранили последствия. Из-за того, что один вход был закрыт, пропуск пассажиров осуществлялся только через один, что привело к очереди", - рассказала она.Представитель аэропорта отметила, что последствия срабатывания пожарной сигнализации устранили максимально оперативно, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
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происшествия, калининград, храброво (аэропорт)
15:05 02.08.2021
 
В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход

В аэропорту Калининграда из-за сработавшей системы пожаротушения образовалась очередь на вход

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВ аэропорту Храброво в Калининграде
В аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Очередь на вход в здание калининградского аэропорта Храброво в понедельник утром образовалась из-за сработавшей накануне системы пожаротушения, рассказала РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Наталья Грицун.
"В таких объектах система пожаротушения очень сложная, находится под потолком, могут срабатывать элементы - в том числе и ложно. Один из таких элементов, так называемый спринклер, возле входа, сработал в воскресенье вечером, полилась вода. Пришлось перекрыть вход, отключили оборудование, силами дежурных смен устранили последствия. Из-за того, что один вход был закрыт, пропуск пассажиров осуществлялся только через один, что привело к очереди", - рассказала она.
Представитель аэропорта отметила, что последствия срабатывания пожарной сигнализации устранили максимально оперативно, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
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