Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/istrebitel-1743645047.html
"Морской невидимый": Россия создает новый палубный истребитель
"Морской невидимый": Россия создает новый палубный истребитель - РИА Новости, 02.08.2021
"Морской невидимый": Россия создает новый палубный истребитель
Малозаметный, быстрый и многофункциональный — корпорация "МиГ" разрабатывает палубный истребитель пятого поколения. Сейчас проект на этапе компьютерного... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:00
2021-08-02T10:15
безопасность
вмф рф
сирия
миг-35
миг-31
миг-29
идлиб (мухафаза)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568334584_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_1359530072b577dd5f959cb8a9d83b04.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Малозаметный, быстрый и многофункциональный — корпорация "МиГ" разрабатывает палубный истребитель пятого поколения. Сейчас проект на этапе компьютерного моделирования. Первые опытные образцы представят в ближайшие годы. Что известно о перспективном "палубнике" — в материале РИА Новости.Для новых кораблейПо информации нашего источника, самолет проектируют с широким применением технологий "стелс". Как и другие машины пятого поколения, этот истребитель сможет летать на сверхзвуковых скоростях без форсажа, одинаково эффективно уничтожать воздушные и наземные цели, а развитый искусственный интеллект будет подсказывать летчику оптимальные решения. Точных тактико-технических характеристик пока нет. Но известно, что конструкторы работают над вариантом с вертикальными взлетом и посадкой.Ожидается, что истребитель получится не крупнее МиГ-35 и станет действовать в тесной связке с беспилотным летательным аппаратом массой более десяти тонн в рамках концепции "верного ведомого". Дрон выдает целеуказание, проводит разведку, обеспечивает связь с другими машинами, ведет радиоэлектронную борьбу. И все это — с минимальным участием человека.Оба прототипа существуют пока в виде моделей. Широкой публике их впервые представили на авиасалоне МАКС-2021. Два двигателя, аэродинамическая схема — "утка" с передним горизонтальным оперением. Внешне машина одновременно напоминает перехватчик МиГ-31 и опытно-экспериментальный образец истребителя пятого поколения МиГ 1.44, от которого "палубник" унаследовал широко разнесенные кили без горизонтального оперения.Модель перспективного беспилотника очень напоминает ударный дрон "Скат", разработку которого в "МиГе" вели с начала нулевых. У БПЛА в виде "летающего крыла" необычное хвостовое оперение — перевернутая буква V. Как у турецких Bayraktar TB-2.Предполагается, что дрон будет взлетать с палубы авианосца вслед за истребителем. Но каким способом — неясно. Сегодня в ВМФ России есть лишь один авианесущий корабль — тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов", оборудованный трамплином. Однако проекты других авианосцев предусматривают катапульту, значительно упрощающую взлет. Не исключено, что истребитель разрабатывают с расчетом именно на новые корабли.Тяжелый и легкийПоскольку авианосные возможности российского ВМФ относительно невелики, острой необходимости в палубном истребителе пятого поколения не было. Тем не менее современные флотские самолеты стареют и уже в ближайшем будущем потребуется достойная замена. У ВМФ сейчас более 40 корабельных машин. Большинство несут службу на "Адмирале Кузнецове". Очевидно, опыт их эксплуатации используют при создании нового МиГа.Основной "палубник" российского флота — тяжелый Су-33. У ВМФ 19 таких машин. У них нормальная аэродинамическая схема с применением переднего горизонтального оперения, интегральная компоновка. От базового Су-27 отличаются увеличенной тяговооруженностью для короткого взлета с палубы, усиленными стойками шасси, специальным пилотажно-навигационным оборудованием, складными консолями крыла и горизонтального оперения для снижения габаритов. В эксплуатации с 1998 года, боевое крещение прошли в ноябре 2016-го в Сирии, отбомбившись по объектам террористов в провинциях Идлиб и Хомс.Также у моряков есть 19 легких МиГ-29К и четыре учебно-боевых МиГ-29КУБ. Этим машинам повысили антикоррозийную защиту планера, улучшили механизацию крыла, установили посадочный гак, многофункциональную импульсно-доплеровскую бортовую РЛС "Жук-М". Вооружение — управляемые ракеты РВВ-АЕ и Р-73 для воздушного боя, противокорабельные Х-31А и Х-35, противорадиолокационные Х-31П и корректируемые авиабомбы Каб-500Кр. Как и Су-33, МиГ-29К впервые обкатали в бою в ноябре 2016-го в Сирии.Вертикальный взлетРоссийские авиастроители достаточно опытны, чтобы создать с нуля палубный самолет, даже с вертикальными взлетом и посадкой. В начале 1970-х для авианесущих крейсеров разработали штурмовики Як-38.Цельнометаллический свободнонесущий среднеплан строили по нормальной аэродинамической схеме. Его уникальность заключалась в силовой установке, состоящей из подъемно-маршевого и двух подъемных двигателей. "Як" мог приземляться на палубу даже в серьезный шторм.Вооружение размещали на четырех балочных держателях, рассчитанных на 500-киллограмовые боеприпасы. Специально для штурмовика спроектировали внешнюю съемную пушечную установку — двуствольное 23-миллиметровое орудие с темпом стрельбы 3400 выстрелов в минуту. Кроме того, Як-38 располагал управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также свободнопадающими бомбами.Ахиллесова пята Як-38 — сравнительно небольшой боевой радиус, около 200 километров. Бортовой РЛС не было, поэтому воздушный бой штурмовик мог вести на очень близкой дистанции. Наконец, самолет страдал высокой аварийностью — из 231 выпущенной машины потеряли около полусотни.А вот в чем у России пока не хватает опыта, так это в строительстве палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, по типу американских E-2 Hawkeye. Они существенно повышают боевые возможности авиакрыла — обнаруживают цели на дальних подступах к авианосцу и выдают истребителям целеуказание. Без них палубным летчикам приходится рассчитывать только на радиолокационные станции носителя и кораблей эскорта.
https://ria.ru/20210615/avianosets-1737016601.html
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568334584_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_62964d3de3a83a75603d62bc75e20227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, вмф рф, сирия, миг-35, миг-31, миг-29, идлиб (мухафаза), россия, макс-2021
08:00 02.08.2021 (обновлено: 10:15 02.08.2021)
 

"Морской невидимый": Россия создает новый палубный истребитель

© Пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкИстребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море
© Пресс-служба Северного флота
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Малозаметный, быстрый и многофункциональный — корпорация "МиГ" разрабатывает палубный истребитель пятого поколения. Сейчас проект на этапе компьютерного моделирования. Первые опытные образцы представят в ближайшие годы. Что известно о перспективном "палубнике" — в материале РИА Новости.

Для новых кораблей

По информации нашего источника, самолет проектируют с широким применением технологий "стелс". Как и другие машины пятого поколения, этот истребитель сможет летать на сверхзвуковых скоростях без форсажа, одинаково эффективно уничтожать воздушные и наземные цели, а развитый искусственный интеллект будет подсказывать летчику оптимальные решения. Точных тактико-технических характеристик пока нет. Но известно, что конструкторы работают над вариантом с вертикальными взлетом и посадкой.
Ожидается, что истребитель получится не крупнее МиГ-35 и станет действовать в тесной связке с беспилотным летательным аппаратом массой более десяти тонн в рамках концепции "верного ведомого". Дрон выдает целеуказание, проводит разведку, обеспечивает связь с другими машинами, ведет радиоэлектронную борьбу. И все это — с минимальным участием человека.
© РИА Новости / Андрей КоцМодель перспективного разведывательно-ударного БПЛА на стенде РСК "МиГ"
Модель перспективного разведывательно-ударного БПЛА на стенде РСК МиГ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Андрей Коц
Модель перспективного разведывательно-ударного БПЛА на стенде РСК "МиГ"
Оба прототипа существуют пока в виде моделей. Широкой публике их впервые представили на авиасалоне МАКС-2021. Два двигателя, аэродинамическая схема — "утка" с передним горизонтальным оперением. Внешне машина одновременно напоминает перехватчик МиГ-31 и опытно-экспериментальный образец истребителя пятого поколения МиГ 1.44, от которого "палубник" унаследовал широко разнесенные кили без горизонтального оперения.
Модель перспективного беспилотника очень напоминает ударный дрон "Скат", разработку которого в "МиГе" вели с начала нулевых. У БПЛА в виде "летающего крыла" необычное хвостовое оперение — перевернутая буква V. Как у турецких Bayraktar TB-2.
© РИА Новости / Андрей КоцМодель перспективного разведывательно-ударного БПЛА на стенде РСК "МиГ"
Модель перспективного разведывательно-ударного БПЛА на стенде РСК МиГ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Андрей Коц
Модель перспективного разведывательно-ударного БПЛА на стенде РСК "МиГ"
Предполагается, что дрон будет взлетать с палубы авианосца вслед за истребителем. Но каким способом — неясно. Сегодня в ВМФ России есть лишь один авианесущий корабль — тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов", оборудованный трамплином. Однако проекты других авианосцев предусматривают катапульту, значительно упрощающую взлет. Не исключено, что истребитель разрабатывают с расчетом именно на новые корабли.

Тяжелый и легкий

Поскольку авианосные возможности российского ВМФ относительно невелики, острой необходимости в палубном истребителе пятого поколения не было. Тем не менее современные флотские самолеты стареют и уже в ближайшем будущем потребуется достойная замена. У ВМФ сейчас более 40 корабельных машин. Большинство несут службу на "Адмирале Кузнецове". Очевидно, опыт их эксплуатации используют при создании нового МиГа.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПалубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Основной "палубник" российского флота — тяжелый Су-33. У ВМФ 19 таких машин. У них нормальная аэродинамическая схема с применением переднего горизонтального оперения, интегральная компоновка. От базового Су-27 отличаются увеличенной тяговооруженностью для короткого взлета с палубы, усиленными стойками шасси, специальным пилотажно-навигационным оборудованием, складными консолями крыла и горизонтального оперения для снижения габаритов. В эксплуатации с 1998 года, боевое крещение прошли в ноябре 2016-го в Сирии, отбомбившись по объектам террористов в провинциях Идлиб и Хомс.
Также у моряков есть 19 легких МиГ-29К и четыре учебно-боевых МиГ-29КУБ. Этим машинам повысили антикоррозийную защиту планера, улучшили механизацию крыла, установили посадочный гак, многофункциональную импульсно-доплеровскую бортовую РЛС "Жук-М". Вооружение — управляемые ракеты РВВ-АЕ и Р-73 для воздушного боя, противокорабельные Х-31А и Х-35, противорадиолокационные Х-31П и корректируемые авиабомбы Каб-500Кр. Как и Су-33, МиГ-29К впервые обкатали в бою в ноябре 2016-го в Сирии.

Вертикальный взлет

Российские авиастроители достаточно опытны, чтобы создать с нуля палубный самолет, даже с вертикальными взлетом и посадкой. В начале 1970-х для авианесущих крейсеров разработали штурмовики Як-38.
Цельнометаллический свободнонесущий среднеплан строили по нормальной аэродинамической схеме. Его уникальность заключалась в силовой установке, состоящей из подъемно-маршевого и двух подъемных двигателей. "Як" мог приземляться на палубу даже в серьезный шторм.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкСамолеты Як-38 на борту крейсера "Новороссийск"
Самолеты Як-38 на борту крейсера Новороссийск - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Самолеты Як-38 на борту крейсера "Новороссийск"
Вооружение размещали на четырех балочных держателях, рассчитанных на 500-киллограмовые боеприпасы. Специально для штурмовика спроектировали внешнюю съемную пушечную установку — двуствольное 23-миллиметровое орудие с темпом стрельбы 3400 выстрелов в минуту. Кроме того, Як-38 располагал управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также свободнопадающими бомбами.
Ахиллесова пята Як-38 — сравнительно небольшой боевой радиус, около 200 километров. Бортовой РЛС не было, поэтому воздушный бой штурмовик мог вести на очень близкой дистанции. Наконец, самолет страдал высокой аварийностью — из 231 выпущенной машины потеряли около полусотни.
Авианосец Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 07:52
Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
А вот в чем у России пока не хватает опыта, так это в строительстве палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, по типу американских E-2 Hawkeye. Они существенно повышают боевые возможности авиакрыла — обнаруживают цели на дальних подступах к авианосцу и выдают истребителям целеуказание. Без них палубным летчикам приходится рассчитывать только на радиолокационные станции носителя и кораблей эскорта.
 
БезопасностьВМФ РФСирияМиГ-35МиГ-31МиГ-29Идлиб (мухафаза)РоссияМАКС-2021
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
14:50Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
14:44Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
Лента новостейМолния