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Верховный суд рассмотрит жалобу на снятие Грудинина с выборов
Верховный суд рассмотрит жалобу на снятие Грудинина с выборов - РИА Новости, 02.08.2021
Верховный суд рассмотрит жалобу на снятие Грудинина с выборов
Верховный суд РФ завтра рассмотрит жалобу на решение Центризбиркома об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:36
2021-08-02T17:46
политика
верховный суд рф
кпрф
цик рф
выборы в государственную думу
павел грудинин
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ завтра рассмотрит жалобу на решение Центризбиркома об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судебное заседание назначено на 3 августа, на 14.00", - сказал собеседник агентства.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.КПРФ подала жалобу в Верховный суд. Согласно сообщению на портале КПРФ, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД.В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которы свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html
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политика, верховный суд рф, кпрф, цик рф, выборы в государственную думу, павел грудинин, россия
17:36 02.08.2021 (обновлено: 17:46 02.08.2021)
 
Верховный суд рассмотрит жалобу на снятие Грудинина с выборов

Верховный суд рассмотрит жалобу на ЦИК из-за снятия Павла Грудинина с выборов в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ завтра рассмотрит жалобу на решение Центризбиркома об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебное заседание назначено на 3 августа, на 14.00", - сказал собеседник агентства.
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Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
КПРФ подала жалобу в Верховный суд. Согласно сообщению на портале КПРФ, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД.
В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которы свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
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ПолитикаВерховный суд РФКПРФЦИК РФВыборы в Государственную думуПавел ГрудининРоссия
 
 
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