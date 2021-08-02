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Более 20 населенных пунктов в Брянской области остались без электричества
Более 20 населенных пунктов в Брянской области остались без электричества - РИА Новости, 02.08.2021
Более 20 населенных пунктов в Брянской области остались без электричества
Более 20 населенных пунктов Брянской области с населением около 1,2 тысячи человек остались без электроснабжения после прохождения грозового фронта, следует из... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T23:37
2021-08-02T23:40
происшествия
брянская область
унечский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 2 авг – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов Брянской области с населением около 1,2 тысячи человек остались без электроснабжения после прохождения грозового фронта, следует из сообщения ГУ МЧС по регионуКак отмечает ведомство, в результате дождя с грозой, градом и шквалистым ветром вечером понедельника произошло нарушение электроснабжения в Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском районах Брянской области."В зоне отключения находится 21 населенный пункт с населением около 1200 человек. Работы по восстановления электроснабжения организованы", - сообщает ведомство.Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 8 аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и 8 единиц техники.
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происшествия, брянская область, унечский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:37 02.08.2021 (обновлено: 23:40 02.08.2021)
 
Более 20 населенных пунктов в Брянской области остались без электричества

Более 20 населенных пунктов в Брянской области остались без электроснабжения из-за непогоды

© Flickr / Kamil PorembińskiГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Flickr / Kamil Porembiński
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 2 авг – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов Брянской области с населением около 1,2 тысячи человек остались без электроснабжения после прохождения грозового фронта, следует из сообщения ГУ МЧС по региону
Как отмечает ведомство, в результате дождя с грозой, градом и шквалистым ветром вечером понедельника произошло нарушение электроснабжения в Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском районах Брянской области.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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"В зоне отключения находится 21 населенный пункт с населением около 1200 человек. Работы по восстановления электроснабжения организованы", - сообщает ведомство.
Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 8 аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и 8 единиц техники.
 
ПроисшествияБрянская областьУнечский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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