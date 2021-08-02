https://ria.ru/20210802/groza-1744084622.html

Более 20 населенных пунктов в Брянской области остались без электричества

Более 20 населенных пунктов в Брянской области остались без электричества - РИА Новости, 02.08.2021

Более 20 населенных пунктов в Брянской области остались без электричества

Более 20 населенных пунктов Брянской области с населением около 1,2 тысячи человек остались без электроснабжения после прохождения грозового фронта, следует из... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T23:37

2021-08-02T23:37

2021-08-02T23:40

происшествия

брянская область

унечский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/145296/98/1452969861_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_63788dbbc29b7d4c7c0ad56e12b9b2a0.jpg

БРЯНСК, 2 авг – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов Брянской области с населением около 1,2 тысячи человек остались без электроснабжения после прохождения грозового фронта, следует из сообщения ГУ МЧС по регионуКак отмечает ведомство, в результате дождя с грозой, градом и шквалистым ветром вечером понедельника произошло нарушение электроснабжения в Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском районах Брянской области."В зоне отключения находится 21 населенный пункт с населением около 1200 человек. Работы по восстановления электроснабжения организованы", - сообщает ведомство.Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 8 аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и 8 единиц техники.

https://ria.ru/20210802/nepogoda-1744080758.html

брянская область

унечский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, брянская область, унечский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)