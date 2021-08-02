https://ria.ru/20210802/groza-1743927907.html

Синоптики предупредили москвичей о грозе

Синоптики предупредили москвичей о грозе - РИА Новости, 02.08.2021

Синоптики предупредили москвичей о грозе

Кратковременный дождь, гроза и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:07

2021-08-02T08:07

2021-08-02T10:52

москва

центр "фобос"

погода

александр синенков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура в столице повысится до плюс 29-31, по области до плюс 32", — сообщил Синенков.Ветер южный 4-9 метра в секунду, про грозе порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже номы.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что август в Москве будет дождливый и умеренно тёплый, лето пойдет на спад. По его словам, к середине месяца лето станет меркнуть - температурные показатели вернутся в свое климатическое русло, ночами в среднем посвежеет до плюс 8-13, а в дневные часы воздух будет прогреваться всего до плюс 18-23.

https://ria.ru/20210802/zhara-1743916623.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, центр "фобос", погода, александр синенков