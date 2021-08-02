https://ria.ru/20210802/groza-1743927907.html
Синоптики предупредили москвичей о грозе
Синоптики предупредили москвичей о грозе - РИА Новости, 02.08.2021
Синоптики предупредили москвичей о грозе
Кратковременный дождь, гроза и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:07
2021-08-02T08:07
2021-08-02T10:52
москва
центр "фобос"
погода
александр синенков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура в столице повысится до плюс 29-31, по области до плюс 32", — сообщил Синенков.Ветер южный 4-9 метра в секунду, про грозе порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже номы.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что август в Москве будет дождливый и умеренно тёплый, лето пойдет на спад. По его словам, к середине месяца лето станет меркнуть - температурные показатели вернутся в свое климатическое русло, ночами в среднем посвежеет до плюс 8-13, а в дневные часы воздух будет прогреваться всего до плюс 18-23.
https://ria.ru/20210802/zhara-1743916623.html
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москва, центр "фобос", погода, александр синенков
08:07 02.08.2021 (обновлено: 10:52 02.08.2021)
Синоптики предупредили москвичей о грозе
Синоптик Синенков: в понедельник москвичей ожидают гроза и кратковременный дождь
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Кратковременный дождь, гроза и до 31 градуса тепла ожидается в Москве
в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Александр Синенков
.
"Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура в столице повысится до плюс 29-31, по области до плюс 32", — сообщил Синенков.
Ветер южный 4-9 метра в секунду, про грозе порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже номы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что август в Москве будет дождливый и умеренно тёплый, лето пойдет на спад. По его словам, к середине месяца лето станет меркнуть - температурные показатели вернутся в свое климатическое русло, ночами в среднем посвежеет до плюс 8-13, а в дневные часы воздух будет прогреваться всего до плюс 18-23.