https://ria.ru/20210802/gospodderzhka-1744083591.html

Омбудсмен объяснила, зачем технологическим компаниям нужна господдержка

Омбудсмен объяснила, зачем технологическим компаниям нужна господдержка - РИА Новости, 02.08.2021

Омбудсмен объяснила, зачем технологическим компаниям нужна господдержка

Господдержка быстрорастущих технологических компаний - "национальных чемпионов" поможет создать в России десять "Яндексов", способных вытянуть российскую... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T23:17

2021-08-02T23:17

2021-08-02T23:17

экономика

технологии

иннопрактика

яндекс

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Господдержка быстрорастущих технологических компаний - "национальных чемпионов" поможет создать в России десять "Яндексов", способных вытянуть российскую экономику в посткризисное время, заявила общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель гендиректора "Иннопрактики" Наталья Попова на встрече с членами правления ассоциации "Национальных чемпионов"."Если мы хотим иметь не один "Яндекс", а десять "Яндексов" и не только в ИТ-сфере, но и в deeptech и biotech, государству необходимо делать ставку на сегмент быстрорастущих технологических компаний - "национальных чемпионов", - сказала она на встрече, которая проходила в понедельник в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Попова отметила, что компании - "национальные чемпионы" благодаря своим темпам роста увеличивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создают новые высококвалифицированные рабочие места, препятствуя "утечке мозгов"."Государство тоже понимает, что именно за счет высокотехнологичных компаний можно вытянуть всю экономику в посткризисное время", - подчеркнула она."Доступ к льготному финансированию - это самая действительно острая тема для всех "национальных чемпионов"... Мы работаем над тем, чтобы создать специальные льготные программы субсидирования процентной ставки конкретно под высокотехнологичные компании", - добавила Попова.Отвечая на вопрос участников встречи, готова ли Попова стать инвестором одной из таких компаний, она сказала, что "это предложение спонтанное, и надо думать"."Я в эти компании верю, и хотелось, чтобы и другие и них верили, но выступлю ли я частным инвестором, это такой предложение спонтанное, это надо думать, но то, что надо привлекать квалифицированных инвесторов не только корпоратов, но и частных инвесторов, я с этим согласна, и это пласт работы, который мы должны делать", - сказала общественный омбудсмен.

https://ria.ru/20210604/memorandum-1735644835.html

https://ria.ru/20210604/tekhnologii-1735662369.html

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экономика, технологии, иннопрактика, яндекс, россия