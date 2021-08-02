https://ria.ru/20210802/gospodderzhka-1744083591.html
Омбудсмен объяснила, зачем технологическим компаниям нужна господдержка
Омбудсмен объяснила, зачем технологическим компаниям нужна господдержка - РИА Новости, 02.08.2021
Омбудсмен объяснила, зачем технологическим компаниям нужна господдержка
Господдержка быстрорастущих технологических компаний - "национальных чемпионов" поможет создать в России десять "Яндексов", способных вытянуть российскую... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T23:17
2021-08-02T23:17
2021-08-02T23:17
экономика
технологии
иннопрактика
яндекс
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Господдержка быстрорастущих технологических компаний - "национальных чемпионов" поможет создать в России десять "Яндексов", способных вытянуть российскую экономику в посткризисное время, заявила общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель гендиректора "Иннопрактики" Наталья Попова на встрече с членами правления ассоциации "Национальных чемпионов"."Если мы хотим иметь не один "Яндекс", а десять "Яндексов" и не только в ИТ-сфере, но и в deeptech и biotech, государству необходимо делать ставку на сегмент быстрорастущих технологических компаний - "национальных чемпионов", - сказала она на встрече, которая проходила в понедельник в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Попова отметила, что компании - "национальные чемпионы" благодаря своим темпам роста увеличивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создают новые высококвалифицированные рабочие места, препятствуя "утечке мозгов"."Государство тоже понимает, что именно за счет высокотехнологичных компаний можно вытянуть всю экономику в посткризисное время", - подчеркнула она."Доступ к льготному финансированию - это самая действительно острая тема для всех "национальных чемпионов"... Мы работаем над тем, чтобы создать специальные льготные программы субсидирования процентной ставки конкретно под высокотехнологичные компании", - добавила Попова.Отвечая на вопрос участников встречи, готова ли Попова стать инвестором одной из таких компаний, она сказала, что "это предложение спонтанное, и надо думать"."Я в эти компании верю, и хотелось, чтобы и другие и них верили, но выступлю ли я частным инвестором, это такой предложение спонтанное, это надо думать, но то, что надо привлекать квалифицированных инвесторов не только корпоратов, но и частных инвесторов, я с этим согласна, и это пласт работы, который мы должны делать", - сказала общественный омбудсмен.
https://ria.ru/20210604/memorandum-1735644835.html
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РИА Новости
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экономика, технологии, иннопрактика, яндекс, россия
Омбудсмен объяснила, зачем технологическим компаниям нужна господдержка
Обмудсмен Попова: господдержка быстрорастущих компаний поможет создать в России десять "Яндексов"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Господдержка быстрорастущих технологических компаний - "национальных чемпионов" поможет создать в России
десять "Яндексов
", способных вытянуть российскую экономику в посткризисное время, заявила общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель гендиректора "Иннопрактики
" Наталья Попова на встрече с членами правления ассоциации "Национальных чемпионов".
"Если мы хотим иметь не один "Яндекс", а десять "Яндексов" и не только в ИТ-сфере, но и в deeptech и biotech, государству необходимо делать ставку на сегмент быстрорастущих технологических компаний - "национальных чемпионов", - сказала она на встрече, которая проходила в понедельник в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Попова отметила, что компании - "национальные чемпионы" благодаря своим темпам роста увеличивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создают новые высококвалифицированные рабочие места, препятствуя "утечке мозгов".
"Государство тоже понимает, что именно за счет высокотехнологичных компаний можно вытянуть всю экономику в посткризисное время", - подчеркнула она.
"Доступ к льготному финансированию - это самая действительно острая тема для всех "национальных чемпионов"... Мы работаем над тем, чтобы создать специальные льготные программы субсидирования процентной ставки конкретно под высокотехнологичные компании", - добавила Попова.
Отвечая на вопрос участников встречи, готова ли Попова стать инвестором одной из таких компаний, она сказала, что "это предложение спонтанное, и надо думать".
"Я в эти компании верю, и хотелось, чтобы и другие и них верили, но выступлю ли я частным инвестором, это такой предложение спонтанное, это надо думать, но то, что надо привлекать квалифицированных инвесторов не только корпоратов, но и частных инвесторов, я с этим согласна, и это пласт работы, который мы должны делать", - сказала общественный омбудсмен.