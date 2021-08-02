Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/gosduma-1744057979.html
В Госдуме посоветовали Кулебе проверить психику после слов о Крыме
В Госдуме посоветовали Кулебе проверить психику после слов о Крыме - РИА Новости, 02.08.2021
В Госдуме посоветовали Кулебе проверить психику после слов о Крыме
Если глава МИД Украины Дмитрий Кулеба мечтает о возвращении Крыма после окончания мировой войны, как это было с Эльзасом и Лотарингией, ему нужно проверить... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:52
2021-08-02T18:52
в мире
украина
республика крым
елена панина
госдума рф
мид украины
дмитрий кулеба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_0:0:5357:3013_1920x0_80_0_0_6ca77e887ef8d98ec2c48a14ee37081f.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Если глава МИД Украины Дмитрий Кулеба мечтает о возвращении Крыма после окончания мировой войны, как это было с Эльзасом и Лотарингией, ему нужно проверить психику, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.В интервью Евгению Киселеву дипломат вспомнил о распаде Российской империи во время Первой мировой войны. Он также рассказал о своей работе в Страсбурге, который находится в Эльзасе — предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Кулеба отметил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль". Кроме того, он добавил, что "как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет"."Эльзас и Лотарингия были предметом спора между Францией и Германией на протяжении более тысячи лет, с момента распада империи Карла Великого в девятом веке. На протяжении веков эти территории неоднократно переходили из одной юрисдикции в другую, последней раз – по итогам Первой и Второй мировых войн. Если Кулеба мечтает о третьей мировой войне из-за Крыма, то ему надо проверить свое психическое здоровье", - сказала Панина.По ее словам, сравнение с Эльзасом и Лотарингией показывает, что Кулеба, как большинство нынешних руководителей Украины, не знает историю.Также она отметила, что если взять заявления министра о "камнях с неба", то непонятно, что Кулеба имеет в виду."Ясно, однако, что киевский политик каким-то образом пытается угрожать России и адресно жителям Крыма. Может быть, речь идет о военных технологиях каменного века, которые националистические киевские историки приписывают фантастическим "древним украм"?" - отметила Панина.
https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html
https://ria.ru/20210802/orbita-1744032288.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_497:0:5258:3571_1920x0_80_0_0_c33f855dd801d3760da873ceacb8afb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, республика крым, елена панина, госдума рф, мид украины, дмитрий кулеба, россия
18:52 02.08.2021
 
В Госдуме посоветовали Кулебе проверить психику после слов о Крыме

Депутат Панина: главе МИД Украины Кулебе надо проверить психику после слов о войне из-за Крыма

© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Если глава МИД Украины Дмитрий Кулеба мечтает о возвращении Крыма после окончания мировой войны, как это было с Эльзасом и Лотарингией, ему нужно проверить психику, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
В интервью Евгению Киселеву дипломат вспомнил о распаде Российской империи во время Первой мировой войны. Он также рассказал о своей работе в Страсбурге, который находится в Эльзасе — предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Кулеба отметил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль". Кроме того, он добавил, что "как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет".
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 21:15
Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине
"Эльзас и Лотарингия были предметом спора между Францией и Германией на протяжении более тысячи лет, с момента распада империи Карла Великого в девятом веке. На протяжении веков эти территории неоднократно переходили из одной юрисдикции в другую, последней раз – по итогам Первой и Второй мировых войн. Если Кулеба мечтает о третьей мировой войне из-за Крыма, то ему надо проверить свое психическое здоровье", - сказала Панина.
По ее словам, сравнение с Эльзасом и Лотарингией показывает, что Кулеба, как большинство нынешних руководителей Украины, не знает историю.
"Стремление Кулебы подражать своему шефу (бывшему актеру, а теперь президенту Украины Владимиру) Зеленскому по части привнесения в политику многочисленных элементов клоунады находит все больше подтверждений, оба политика все чаще напоминают артистов оригинального жанра", - добавила Панина.
Также она отметила, что если взять заявления министра о "камнях с неба", то непонятно, что Кулеба имеет в виду.
"Ясно, однако, что киевский политик каким-то образом пытается угрожать России и адресно жителям Крыма. Может быть, речь идет о военных технологиях каменного века, которые националистические киевские историки приписывают фантастическим "древним украм"?" - отметила Панина.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 16:29
Глава МИД Украины заявил, что Россия "давно находится в орбите Пекина"
 
В миреУкраинаРеспублика КрымЕлена ПанинаГосдума РФМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
03:14Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе
Лента новостейМолния