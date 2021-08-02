В Госдуме посоветовали Кулебе проверить психику после слов о Крыме
Депутат Панина: главе МИД Украины Кулебе надо проверить психику после слов о войне из-за Крыма
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Если глава МИД Украины Дмитрий Кулеба мечтает о возвращении Крыма после окончания мировой войны, как это было с Эльзасом и Лотарингией, ему нужно проверить психику, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
В интервью Евгению Киселеву дипломат вспомнил о распаде Российской империи во время Первой мировой войны. Он также рассказал о своей работе в Страсбурге, который находится в Эльзасе — предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Кулеба отметил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль". Кроме того, он добавил, что "как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет".
"Эльзас и Лотарингия были предметом спора между Францией и Германией на протяжении более тысячи лет, с момента распада империи Карла Великого в девятом веке. На протяжении веков эти территории неоднократно переходили из одной юрисдикции в другую, последней раз – по итогам Первой и Второй мировых войн. Если Кулеба мечтает о третьей мировой войне из-за Крыма, то ему надо проверить свое психическое здоровье", - сказала Панина.
По ее словам, сравнение с Эльзасом и Лотарингией показывает, что Кулеба, как большинство нынешних руководителей Украины, не знает историю.
"Стремление Кулебы подражать своему шефу (бывшему актеру, а теперь президенту Украины Владимиру) Зеленскому по части привнесения в политику многочисленных элементов клоунады находит все больше подтверждений, оба политика все чаще напоминают артистов оригинального жанра", - добавила Панина.
Также она отметила, что если взять заявления министра о "камнях с неба", то непонятно, что Кулеба имеет в виду.
"Ясно, однако, что киевский политик каким-то образом пытается угрожать России и адресно жителям Крыма. Может быть, речь идет о военных технологиях каменного века, которые националистические киевские историки приписывают фантастическим "древним украм"?" - отметила Панина.