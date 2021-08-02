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Bloomberg: США оказались на пороге дефолта
Bloomberg: США оказались на пороге дефолта - РИА Новости, 02.08.2021
Bloomberg: США оказались на пороге дефолта
В США истек срок двухлетнего соглашения по "потолку" госдолга, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:06
2021-08-02T13:14
экономика
сша
барак обама
всемирный банк
дональд трамп
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В США истек срок двухлетнего соглашения по "потолку" госдолга, пишет Bloomberg.Лимит суммы долга установили на уровне 22 триллионов долларов в 2019 году, однако в июне этого года задолженность выросла до 28,5 триллиона. По информации агентства, если конгресс не предпримет никаких действий, Министерству финансов придется пойти на крайние меры. Теперь ведомство сможет распоряжаться только денежными средствами на счетах — 450 миллиардов долларов."Настал тот момент, когда необходимо обратить внимание конгрессменов на эту проблему и сесть за стол переговоров", — заявил Дэвид Уилкокс, старший научный сотрудник Института мировой экономики Питерсона.В августе 2019-го лимит госдолга приостановили на два года после решения конгресса. Так как новый план об увеличении "порога" или его заморозке еще не разработали, чиновники прекратили продажу ценных бумаг государственных и местных органов власти, которые помогают инвестировать доходы от облигаций.Демократы могут самостоятельно принять решение о сокращении бюджета или договориться с республиканцами — тогда придется идти на уступки, например, пересмотрев некоторые статьи бюджета.Соединенные Штаты активно наращивают внешние заимствования со времен кризиса 2008 года. При Бараке Обаме долговые обязательства увеличились на девять триллионов, при Дональде Трампе — еще на семь. В 2018-м было уже 78 процентов ВВП — уровень, который Всемирный банк называет опасным.По прогнозам, госдолг должен был превысить размер американской экономики через десять лет. Однако из-за пандемии коронавируса и расходов на поддержку национального хозяйства это случилось раньше. В итоге этой весной государственный долг США достиг 28 триллионов долларов, или 101 процента ВВП. Подобное было только после Второй мировой войны.
https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210717/ssha-1741644185.html
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экономика, сша, барак обама, всемирный банк, дональд трамп
11:06 02.08.2021 (обновлено: 13:14 02.08.2021)
 
Bloomberg: США оказались на пороге дефолта

Bloomberg: Минфин США должен принять чрезвычайные меры по госдолгу

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В США истек срок двухлетнего соглашения по "потолку" госдолга, пишет Bloomberg.
Лимит суммы долга установили на уровне 22 триллионов долларов в 2019 году, однако в июне этого года задолженность выросла до 28,5 триллиона. По информации агентства, если конгресс не предпримет никаких действий, Министерству финансов придется пойти на крайние меры. Теперь ведомство сможет распоряжаться только денежными средствами на счетах — 450 миллиардов долларов.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 08:00
Критический уровень: госдолг США превысил размер экономики
"Настал тот момент, когда необходимо обратить внимание конгрессменов на эту проблему и сесть за стол переговоров", — заявил Дэвид Уилкокс, старший научный сотрудник Института мировой экономики Питерсона.
В августе 2019-го лимит госдолга приостановили на два года после решения конгресса. Так как новый план об увеличении "порога" или его заморозке еще не разработали, чиновники прекратили продажу ценных бумаг государственных и местных органов власти, которые помогают инвестировать доходы от облигаций.
Демократы могут самостоятельно принять решение о сокращении бюджета или договориться с республиканцами — тогда придется идти на уступки, например, пересмотрев некоторые статьи бюджета.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 09:51В мире
Россия уменьшила вложения в госдолг США
Соединенные Штаты активно наращивают внешние заимствования со времен кризиса 2008 года. При Бараке Обаме долговые обязательства увеличились на девять триллионов, при Дональде Трампе — еще на семь. В 2018-м было уже 78 процентов ВВП — уровень, который Всемирный банк называет опасным.
По прогнозам, госдолг должен был превысить размер американской экономики через десять лет. Однако из-за пандемии коронавируса и расходов на поддержку национального хозяйства это случилось раньше. В итоге этой весной государственный долг США достиг 28 триллионов долларов, или 101 процента ВВП. Подобное было только после Второй мировой войны.
Доллар в воде - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 08:00
Лимит исчерпан: Минфин США заявил об угрозе дефолта
 
ЭкономикаСШАБарак ОбамаВсемирный банкДональд Трамп
 
 
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