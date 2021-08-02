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В Армении тяжело ранили члена правящей фракции горсовета Еревана
В Армении тяжело ранили члена правящей фракции горсовета Еревана - РИА Новости, 02.08.2021
В Армении тяжело ранили члена правящей фракции горсовета Еревана
Член правящей фракции "Мой шаг" Совета старейшин (горсовета) Еревана Арман Антонян тяжело ранен в результате нападения, сообщается на странице фракции в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:59
2021-08-02T11:59
2021-08-02T12:05
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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Член правящей фракции "Мой шаг" Совета старейшин (горсовета) Еревана Арман Антонян тяжело ранен в результате нападения, сообщается на странице фракции в Facebook.Отмечается, что по предварительной оценке, случившееся может быть связано с деятельностью Антоняна в Совете старейшин."Другие подробности в данный момент мы не приводим, чтобы не мешать предварительному следствию. Фракция "Мой шаг" решительно осуждает случившееся, рассчитывает, что правоохранительные органы как можно скорее раскроют обстоятельства произошедшего, а виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - говорится в сообщении.
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в мире, армения, ереван, котайкская область
11:59 02.08.2021 (обновлено: 12:05 02.08.2021)
В Армении тяжело ранили члена правящей фракции горсовета Еревана
Фракция "Мой шаг": член горсовета Еревана Арман Антонян тяжело ранен в результате нападения