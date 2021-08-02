https://ria.ru/20210802/gorsovet-1743966173.html

В Армении тяжело ранили члена правящей фракции горсовета Еревана

В Армении тяжело ранили члена правящей фракции горсовета Еревана - РИА Новости, 02.08.2021

В Армении тяжело ранили члена правящей фракции горсовета Еревана

Член правящей фракции "Мой шаг" Совета старейшин (горсовета) Еревана Арман Антонян тяжело ранен в результате нападения, сообщается на странице фракции в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:59

2021-08-02T11:59

2021-08-02T12:05

в мире

армения

ереван

котайкская область

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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Член правящей фракции "Мой шаг" Совета старейшин (горсовета) Еревана Арман Антонян тяжело ранен в результате нападения, сообщается на странице фракции в Facebook.Отмечается, что по предварительной оценке, случившееся может быть связано с деятельностью Антоняна в Совете старейшин."Другие подробности в данный момент мы не приводим, чтобы не мешать предварительному следствию. Фракция "Мой шаг" решительно осуждает случившееся, рассчитывает, что правоохранительные органы как можно скорее раскроют обстоятельства произошедшего, а виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210730/nalet-1743698551.html

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ереван

котайкская область

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в мире, армения, ереван, котайкская область