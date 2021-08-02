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В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты

В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты - РИА Новости, 02.08.2021

В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты

Водитель насмерть сбил женщину в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа; по данным СМИ, погибшая - главный редактор местной газеты "Первая... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:33

2021-08-02T17:33

2021-08-02T17:34

происшествия

советский

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Водитель насмерть сбил женщину в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа; по данным СМИ, погибшая - главный редактор местной газеты "Первая Советская" Олеся Шарнина."В 11.50 (9.50 мск) 1 августа в городе Советский на улице Киевская 28-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, по предварительным данным, при завершении маневра "обгон" не справился с управлением, допустил занос транспортного средства на обочину с последующим наездом на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 38-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель получил травмы", - говорится в сообщении управления ГИБДД по региону.Автоинспекция не уточняет имя погибшей, но СМИ сообщают, что это главный редактор местной газеты "Первая Советская" Олеся Шарнина. По информации изданий, у нее остались муж и трое детей. На сайте самой "Первой Советской" размещено сообщение, что Шарнина трагически погибла.

https://ria.ru/20210801/dtp-1743903168.html

советский

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, советский , ханты-мансийский автономный округ