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В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты
В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты - РИА Новости, 02.08.2021
В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты
Водитель насмерть сбил женщину в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа; по данным СМИ, погибшая - главный редактор местной газеты "Первая... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:33
2021-08-02T17:34
происшествия
советский
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Водитель насмерть сбил женщину в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа; по данным СМИ, погибшая - главный редактор местной газеты "Первая Советская" Олеся Шарнина."В 11.50 (9.50 мск) 1 августа в городе Советский на улице Киевская 28-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, по предварительным данным, при завершении маневра "обгон" не справился с управлением, допустил занос транспортного средства на обочину с последующим наездом на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 38-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель получил травмы", - говорится в сообщении управления ГИБДД по региону.Автоинспекция не уточняет имя погибшей, но СМИ сообщают, что это главный редактор местной газеты "Первая Советская" Олеся Шарнина. По информации изданий, у нее остались муж и трое детей. На сайте самой "Первой Советской" размещено сообщение, что Шарнина трагически погибла.
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происшествия, советский , ханты-мансийский автономный округ
17:33 02.08.2021 (обновлено: 17:34 02.08.2021)
 
В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты

В Ханты-Мансийском автономном округе насмерть сбили главреда газеты "Первая Советская" Шарнину

© Фото : Информационный сайт Советского районаОлеся Шарнина
Олеся Шарнина - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : Информационный сайт Советского района
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Водитель насмерть сбил женщину в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа; по данным СМИ, погибшая - главный редактор местной газеты "Первая Советская" Олеся Шарнина.
"В 11.50 (9.50 мск) 1 августа в городе Советский на улице Киевская 28-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, по предварительным данным, при завершении маневра "обгон" не справился с управлением, допустил занос транспортного средства на обочину с последующим наездом на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 38-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель получил травмы", - говорится в сообщении управления ГИБДД по региону.
Автоинспекция не уточняет имя погибшей, но СМИ сообщают, что это главный редактор местной газеты "Первая Советская" Олеся Шарнина. По информации изданий, у нее остались муж и трое детей. На сайте самой "Первой Советской" размещено сообщение, что Шарнина трагически погибла.
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ПроисшествияСоветскийХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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