https://ria.ru/20210802/glavred-1744044189.html
В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты
В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты - РИА Новости, 02.08.2021
В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты
Водитель насмерть сбил женщину в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа; по данным СМИ, погибшая - главный редактор местной газеты "Первая... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:33
2021-08-02T17:33
2021-08-02T17:34
происшествия
советский
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744044000_0:88:1562:967_1920x0_80_0_0_460c1565a737cc4499e86c53ce1359c4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Водитель насмерть сбил женщину в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа; по данным СМИ, погибшая - главный редактор местной газеты "Первая Советская" Олеся Шарнина."В 11.50 (9.50 мск) 1 августа в городе Советский на улице Киевская 28-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, по предварительным данным, при завершении маневра "обгон" не справился с управлением, допустил занос транспортного средства на обочину с последующим наездом на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 38-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель получил травмы", - говорится в сообщении управления ГИБДД по региону.Автоинспекция не уточняет имя погибшей, но СМИ сообщают, что это главный редактор местной газеты "Первая Советская" Олеся Шарнина. По информации изданий, у нее остались муж и трое детей. На сайте самой "Первой Советской" размещено сообщение, что Шарнина трагически погибла.
https://ria.ru/20210801/dtp-1743903168.html
советский
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744044000_0:0:1562:1173_1920x0_80_0_0_fc729f27e189b4b1899ad568618be70a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, советский , ханты-мансийский автономный округ
17:33 02.08.2021 (обновлено: 17:34 02.08.2021)
В Югре машина насмерть сбила главного редактора местной газеты
В Ханты-Мансийском автономном округе насмерть сбили главреда газеты "Первая Советская" Шарнину