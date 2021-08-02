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"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину - РИА Новости, 02.08.2021
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину
"Газпром" не стал бронировать на четвертый квартал дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:19
2021-08-02T15:15
экономика
польша
газпром
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на четвертый квартал дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу. По данным венгерской торговой платформы RBP, всего на аукционе по украинскому транзиту на этот период разместили дополнительные 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Госкорпорация также не стала бронировать мощности, предложенные в том же объеме на первые три квартала 2022 года.Кроме того, "Газпром" не стал бронировать дополнительные ресурсы для транзита топлива через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на следующие четыре квартала.Компания не стала участвовать в торгах, так как пока обеспечена мощностями и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах.В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний контракт, в соответствии с которым "Газпром" обязался гарантировать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Таким образом, в этом году ежесуточный объем составляет примерно 109 миллионов кубометров. При этом компания ежемесячно бронирует дополнительные транзитные мощности украинской ГТС. В июле она прокачивала по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планировали на август.Между тем из-за ремонтных работ на газопроводах Ямал — Европа и "Северный поток — 1" поставки газа в ЕС несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на их газовом рынке. При этом ранее стало известно, что "Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие европейские хранилища — в Австрии, Германии и Нидерландах.
https://ria.ru/20210727/tranzit-1743098069.html
https://ria.ru/20210725/gaz-1742767788.html
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экономика, польша, газпром, ямал-европа (газопровод)
13:19 02.08.2021 (обновлено: 15:15 02.08.2021)
 
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину

"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Польшу и Украину в четвертом квартале

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на четвертый квартал дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу.
По данным венгерской торговой платформы RBP, всего на аукционе по украинскому транзиту на этот период разместили дополнительные 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Госкорпорация также не стала бронировать мощности, предложенные в том же объеме на первые три квартала 2022 года.
Кроме того, "Газпром" не стал бронировать дополнительные ресурсы для транзита топлива через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на следующие четыре квартала.
Компания не стала участвовать в торгах, так как пока обеспечена мощностями и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах.
Офис ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 13:58
"Газпром" не стал бронировать допмощности ГТС Украины на август
В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний контракт, в соответствии с которым "Газпром" обязался гарантировать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Таким образом, в этом году ежесуточный объем составляет примерно 109 миллионов кубометров.
При этом компания ежемесячно бронирует дополнительные транзитные мощности украинской ГТС. В июле она прокачивала по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планировали на август.
Между тем из-за ремонтных работ на газопроводах ЯмалЕвропа и "Северный поток — 1" поставки газа в ЕС несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на их газовом рынке.
При этом ранее стало известно, что "Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие европейские хранилища — в Австрии, Германии и Нидерландах.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 10:07
"Оператор ГТС" назвал транзит газа из России гарантией безопасности Украины
 
ЭкономикаПольшаГазпромЯмал-Европа (газопровод)
 
 
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