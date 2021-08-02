https://ria.ru/20210802/gaz-1743940653.html

"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища

"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища - РИА Новости, 02.08.2021

"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища

"Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие европейские хранилища. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:12

2021-08-02T10:12

2021-08-02T14:49

экономика

украина

австрия

европа

газпром

северный поток

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие европейские хранилища. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.Транзит сократился в хранилища Хайдах в Австрии, Реден в Германии, а также Бергермеер в Нидерландах. Их все использует "Газпром". При этом обычно в выходные дни снижается спрос со стороны промышленности и, следовательно, высвобождаются ресурсы для хранения.Ранее стало известно, что "Газпром" решил не бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита топлива в Европу через Украину. С учетом уже установленных мощностей в июле компания прокачивала по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планировали на август.Между тем из-за ремонтных работ на газопроводах Ямал — Европа и "Северный поток — 1" поставки газа в ЕС несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на их газовом рынке.

https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html

украина

австрия

европа

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экономика, украина, австрия, европа, газпром, северный поток