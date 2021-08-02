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"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища
"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища - РИА Новости, 02.08.2021
"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища
"Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие европейские хранилища. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:12
2021-08-02T10:12
2021-08-02T14:49
экономика
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газпром
северный поток
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие европейские хранилища. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.Транзит сократился в хранилища Хайдах в Австрии, Реден в Германии, а также Бергермеер в Нидерландах. Их все использует "Газпром". При этом обычно в выходные дни снижается спрос со стороны промышленности и, следовательно, высвобождаются ресурсы для хранения.Ранее стало известно, что "Газпром" решил не бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита топлива в Европу через Украину. С учетом уже установленных мощностей в июле компания прокачивала по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планировали на август.Между тем из-за ремонтных работ на газопроводах Ямал — Европа и "Северный поток — 1" поставки газа в ЕС несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на их газовом рынке.
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экономика, украина, австрия, европа, газпром, северный поток
10:12 02.08.2021 (обновлено: 14:49 02.08.2021)
"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища
"Газпром" с конца июля сократил закачку газа в крупные подземные хранилища Европы