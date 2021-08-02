Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/gaz-1743940653.html
"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища
"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища - РИА Новости, 02.08.2021
"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища
"Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие европейские хранилища. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:12
2021-08-02T14:49
экономика
украина
австрия
европа
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149702/46/1497024697_0:198:3764:2315_1920x0_80_0_0_1d2ae9755011a7d36c65fb23e7e96c55.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие европейские хранилища. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.Транзит сократился в хранилища Хайдах в Австрии, Реден в Германии, а также Бергермеер в Нидерландах. Их все использует "Газпром". При этом обычно в выходные дни снижается спрос со стороны промышленности и, следовательно, высвобождаются ресурсы для хранения.Ранее стало известно, что "Газпром" решил не бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита топлива в Европу через Украину. С учетом уже установленных мощностей в июле компания прокачивала по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планировали на август.Между тем из-за ремонтных работ на газопроводах Ямал — Европа и "Северный поток — 1" поставки газа в ЕС несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на их газовом рынке.
https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html
украина
австрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149702/46/1497024697_208:0:3557:2512_1920x0_80_0_0_d428ca3e7e02e1cd0fbfa1847b5ade65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, австрия, европа, газпром, северный поток
10:12 02.08.2021 (обновлено: 14:49 02.08.2021)
 
"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища

"Газпром" с конца июля сократил закачку газа в крупные подземные хранилища Европы

© AP Photo / Joerg SarbachГазовое хранилище в Редене, Германия
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие европейские хранилища. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.
Транзит сократился в хранилища Хайдах в Австрии, Реден в Германии, а также Бергермеер в Нидерландах. Их все использует "Газпром". При этом обычно в выходные дни снижается спрос со стороны промышленности и, следовательно, высвобождаются ресурсы для хранения.
Ранее стало известно, что "Газпром" решил не бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита топлива в Европу через Украину. С учетом уже установленных мощностей в июле компания прокачивала по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планировали на август.
Между тем из-за ремонтных работ на газопроводах Ямал — Европа и "Северный поток — 1" поставки газа в ЕС несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на их газовом рынке.
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 18:36
"Газпром" ответил на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года
 
ЭкономикаУкраинаАвстрияЕвропаГазпромСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
14:50Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
14:44Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
14:43Пашинян предложил президенту кандидатуры четырех членов правительства
Лента новостейМолния