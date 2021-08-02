https://ria.ru/20210802/fss-1744017144.html

Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС

Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС - РИА Новости, 02.08.2021

Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС

Генеральная прокуратура России внесла представление в адрес врио руководителя Фонда социального страхования РФ из-за жалоб на несвоевременное обеспечение... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:23

2021-08-02T15:23

2021-08-02T15:23

общество

иркутская область

фонд социального страхования рф

россия

алексей поликашин

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура России внесла представление в адрес врио руководителя Фонда социального страхования РФ из-за жалоб на несвоевременное обеспечение средствами реабилитации детей-инвалидов, сообщает надзорное ведомство."В Генеральную прокуратуру РФ поступило несколько жалоб граждан, воспитывающих детей-инвалидов, на несвоевременное обеспечение их техническими средствами реабилитации. Дорогостоящие кресла-коляски и другие необходимые предметы длительное время не приобретались, а компенсация родителям за самостоятельную покупку зачастую своевременно не предоставлялась", - говорится в сообщении.Проверки показали, что жалобы обоснованы. Так, в Астраханской, Иркутской областях и других регионах территориальные органы фонда должным образом не исполняли обязанности по закупке средств реабилитации для детей-инвалидов. Организация предусмотренных законом процедур затягивалась на несколько месяцев.В ведомстве отмечают, что одной из причин ситуации стало то, что аппарат фонда не в полной мере вел ведомственный контроль в сфере закупок товаров, а изданный в этих целях приказ не предусматривал четкого механизма и сроков принятия аппаратом фонда соответствующих решений."В связи с этим Генеральной прокуратурой РФ в адрес врио руководителя Фонда внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите детей-инвалидов и контрактной системе в сфере закупок. Их устранение и восстановление прав детей контролируется", - поясняется в сообщении.По данным сайта Фонда социального страхования, врио председателя фонда является Алексей Поликашин.

https://ria.ru/20210719/golikova-1741933431.html

https://ria.ru/20210303/bolnichnyy-1599710125.html

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иркутская область

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общество, иркутская область, фонд социального страхования рф, россия, алексей поликашин