Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/fss-1744017144.html
Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС - РИА Новости, 02.08.2021
Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
Генеральная прокуратура России внесла представление в адрес врио руководителя Фонда социального страхования РФ из-за жалоб на несвоевременное обеспечение... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:23
2021-08-02T15:23
общество
иркутская область
фонд социального страхования рф
россия
алексей поликашин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597963275_0:599:2047:1750_1920x0_80_0_0_c91f5f6f7628c3cbf6bd8bd271bb118f.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура России внесла представление в адрес врио руководителя Фонда социального страхования РФ из-за жалоб на несвоевременное обеспечение средствами реабилитации детей-инвалидов, сообщает надзорное ведомство."В Генеральную прокуратуру РФ поступило несколько жалоб граждан, воспитывающих детей-инвалидов, на несвоевременное обеспечение их техническими средствами реабилитации. Дорогостоящие кресла-коляски и другие необходимые предметы длительное время не приобретались, а компенсация родителям за самостоятельную покупку зачастую своевременно не предоставлялась", - говорится в сообщении.Проверки показали, что жалобы обоснованы. Так, в Астраханской, Иркутской областях и других регионах территориальные органы фонда должным образом не исполняли обязанности по закупке средств реабилитации для детей-инвалидов. Организация предусмотренных законом процедур затягивалась на несколько месяцев.В ведомстве отмечают, что одной из причин ситуации стало то, что аппарат фонда не в полной мере вел ведомственный контроль в сфере закупок товаров, а изданный в этих целях приказ не предусматривал четкого механизма и сроков принятия аппаратом фонда соответствующих решений."В связи с этим Генеральной прокуратурой РФ в адрес врио руководителя Фонда внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите детей-инвалидов и контрактной системе в сфере закупок. Их устранение и восстановление прав детей контролируется", - поясняется в сообщении.По данным сайта Фонда социального страхования, врио председателя фонда является Алексей Поликашин.
https://ria.ru/20210719/golikova-1741933431.html
https://ria.ru/20210303/bolnichnyy-1599710125.html
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599707503.html
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597963275_0:566:2047:2101_1920x0_80_0_0_8bdfba9717be43d2408f5c9a9009d4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, иркутская область, фонд социального страхования рф, россия, алексей поликашин
15:23 02.08.2021
 
Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС

ГП внесла представление врио руководителя ФСС Поликашину за задержку с обеспечением детей-инвалидов

© Фото : пресс-служба ФССАлексей Поликашин
Алексей Поликашин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : пресс-служба ФСС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура России внесла представление в адрес врио руководителя Фонда социального страхования РФ из-за жалоб на несвоевременное обеспечение средствами реабилитации детей-инвалидов, сообщает надзорное ведомство.
"В Генеральную прокуратуру РФ поступило несколько жалоб граждан, воспитывающих детей-инвалидов, на несвоевременное обеспечение их техническими средствами реабилитации. Дорогостоящие кресла-коляски и другие необходимые предметы длительное время не приобретались, а компенсация родителям за самостоятельную покупку зачастую своевременно не предоставлялась", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 19:33
Голикова высказалась об объединении ПФР и ФСС
Проверки показали, что жалобы обоснованы. Так, в Астраханской, Иркутской областях и других регионах территориальные органы фонда должным образом не исполняли обязанности по закупке средств реабилитации для детей-инвалидов. Организация предусмотренных законом процедур затягивалась на несколько месяцев.
В ведомстве отмечают, что одной из причин ситуации стало то, что аппарат фонда не в полной мере вел ведомственный контроль в сфере закупок товаров, а изданный в этих целях приказ не предусматривал четкого механизма и сроков принятия аппаратом фонда соответствующих решений.
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 10:55
В ФСС назвали максимальную стоимость дня на больничном
"В связи с этим Генеральной прокуратурой РФ в адрес врио руководителя Фонда внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите детей-инвалидов и контрактной системе в сфере закупок. Их устранение и восстановление прав детей контролируется", - поясняется в сообщении.
По данным сайта Фонда социального страхования, врио председателя фонда является Алексей Поликашин.
Врачи скорой помощи доставляют пациента с коронавирусом (COVID-19) в больницу Ленасии, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 10:38Распространение коронавируса
В ФСС заявили об отсутствии задержек с выплатами медикам по коронавирусу
 
ОбществоИркутская областьФонд социального страхования РФРоссияАлексей Поликашин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
03:14Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе
Лента новостейМолния