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Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды головок ЗРК
Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды головок ЗРК - РИА Новости, 02.08.2021
Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды головок ЗРК
Пытавшийся переправить из РФ головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса украинец осужден в Марий Эл к трем годам и четырем месяцам колонии, сообщает ЦОС... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:54
2021-08-02T13:54
2021-08-02T15:08
происшествия
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пытавшийся переправить из РФ головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса украинец осужден в Марий Эл к трем годам и четырем месяцам колонии, сообщает ЦОС ФСБ.Подчеркивается, что ФСБ РФ пресекла контрабанду головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса на Украину."Решением Йошкар-Олинского городского суда республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК России и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время предварительного следствия были изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного к деятельности СБУ. Отмечается, что он пользовался подложными документами, псевдонимами, применял меры конспирации.
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Украинца осудили за попытку контрабанды деталей ЗРК. Кадры ФСБ
Украинца осудили за попытку контрабанды деталей ЗРК. Кадры ФСБ
2021-08-02T13:54
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происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, служба безопасности украины
13:54 02.08.2021 (обновлено: 15:08 02.08.2021)
Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды головок ЗРК
Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды головок самонаведения ЗРК