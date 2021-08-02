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Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды головок ЗРК

Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды головок ЗРК - РИА Новости, 02.08.2021

Украинец получил более трех лет колонии за попытку контрабанды головок ЗРК

Пытавшийся переправить из РФ головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса украинец осужден в Марий Эл к трем годам и четырем месяцам колонии, сообщает ЦОС... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:54

2021-08-02T13:54

2021-08-02T15:08

происшествия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

служба безопасности украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пытавшийся переправить из РФ головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса украинец осужден в Марий Эл к трем годам и четырем месяцам колонии, сообщает ЦОС ФСБ.Подчеркивается, что ФСБ РФ пресекла контрабанду головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса на Украину."Решением Йошкар-Олинского городского суда республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК России и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время предварительного следствия были изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного к деятельности СБУ. Отмечается, что он пользовался подложными документами, псевдонимами, применял меры конспирации.

https://ria.ru/20210727/zhuchki-1743060920.html

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Украинца осудили за попытку контрабанды деталей ЗРК. Кадры ФСБ Украинца осудили за попытку контрабанды деталей ЗРК. Кадры ФСБ 2021-08-02T13:54 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, служба безопасности украины