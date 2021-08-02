https://ria.ru/20210802/fond-1743993048.html

Гурцкая опровергла информацию о выселении фонда "По зову сердца"

Гурцкая опровергла информацию о выселении фонда "По зову сердца" - РИА Новости, 02.08.2021

Гурцкая опровергла информацию о выселении фонда "По зову сердца"

Член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о выселении властями Москвы её фонда "По зову РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:37

2021-08-02T13:37

2021-08-02T13:37

общество

москва

диана гурцкая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155973/32/1559733270_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_26c639f982e8cc00d150524d2b2879d3.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о выселении властями Москвы её фонда "По зову сердца".Ранее Mash сообщил, что департамент городского имущества Москвы требует выселить фонд Гурцкой "По зову сердца" для незрячих детей. Якобы в период с марта по декабрь 2020 года "организация не платила за аренду, набежало 588 тысяч долга"."Никаких проблем во взаимодействии между фондом "По зову сердца" и властями города нет. Нас никто не выселяет. Представленная информация не соответствует действительности", - рассказала Гурцкая.У организации, по словам общественницы, действительно есть задолженность по коммунальным и арендным платежам, которая будет погашена в ближайшее время."Хочу отдельно поблагодарить власти города. Как только появилась информация, сразу же позвонили из мэрии города с вопросом, что случилось, и с предложением помочь в разрешении ситуации", - добавила Гурцкая.

https://ria.ru/20201205/volontery-1587854579.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, диана гурцкая