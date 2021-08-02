https://ria.ru/20210802/fond-1743993048.html
Гурцкая опровергла информацию о выселении фонда "По зову сердца"
Гурцкая опровергла информацию о выселении фонда "По зову сердца" - РИА Новости, 02.08.2021
Гурцкая опровергла информацию о выселении фонда "По зову сердца"
Член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о выселении властями Москвы её фонда "По зову РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:37
2021-08-02T13:37
2021-08-02T13:37
общество
москва
диана гурцкая
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о выселении властями Москвы её фонда "По зову сердца".Ранее Mash сообщил, что департамент городского имущества Москвы требует выселить фонд Гурцкой "По зову сердца" для незрячих детей. Якобы в период с марта по декабрь 2020 года "организация не платила за аренду, набежало 588 тысяч долга"."Никаких проблем во взаимодействии между фондом "По зову сердца" и властями города нет. Нас никто не выселяет. Представленная информация не соответствует действительности", - рассказала Гурцкая.У организации, по словам общественницы, действительно есть задолженность по коммунальным и арендным платежам, которая будет погашена в ближайшее время."Хочу отдельно поблагодарить власти города. Как только появилась информация, сразу же позвонили из мэрии города с вопросом, что случилось, и с предложением помочь в разрешении ситуации", - добавила Гурцкая.
https://ria.ru/20201205/volontery-1587854579.html
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РИА Новости
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общество, москва, диана гурцкая
Гурцкая опровергла информацию о выселении фонда "По зову сердца"
Член ОП Гурцкая опровергла информацию о выселении властями Москвы фонда "По зову сердца"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая
в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о выселении властями Москвы
её фонда "По зову сердца".
Ранее Mash сообщил, что департамент городского имущества Москвы требует выселить фонд Гурцкой "По зову сердца" для незрячих детей. Якобы в период с марта по декабрь 2020 года "организация не платила за аренду, набежало 588 тысяч долга".
"Никаких проблем во взаимодействии между фондом "По зову сердца" и властями города нет. Нас никто не выселяет. Представленная информация не соответствует действительности", - рассказала Гурцкая.
У организации, по словам общественницы, действительно есть задолженность по коммунальным и арендным платежам, которая будет погашена в ближайшее время.
"Хочу отдельно поблагодарить власти города. Как только появилась информация, сразу же позвонили из мэрии города с вопросом, что случилось, и с предложением помочь в разрешении ситуации", - добавила Гурцкая.