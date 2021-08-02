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Умер работавший с "Алисой" и ДДТ режиссер и клипмейкер Олег Флянгольц

Умер работавший с "Алисой" и ДДТ режиссер и клипмейкер Олег Флянгольц - РИА Новости, 02.08.2021

Умер работавший с "Алисой" и ДДТ режиссер и клипмейкер Олег Флянгольц

Режиссер и автор клипов многих известных петербургских рок-групп Олег (Ольгерд) Флянгольц скончался на 56-м году жизни, сообщает группа "Алиса". РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T23:26

2021-08-02T23:26

2021-08-02T23:29

виктор цой

tequilajazzz

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Режиссер и автор клипов многих известных петербургских рок-групп Олег (Ольгерд) Флянгольц скончался на 56-м году жизни, сообщает группа "Алиса"."Будь спокоен, дорогой Флян. Дорогой Ольгерд Рудольфович. 19.12.1965 – 02.08.2021", - сообщается в официальном аккаунте "Алисы" в Facebook.Как отмечает группа, Флянгольц снял для нее клипы "Белая невеста", "Родина", "Небо славян", "Власть", а также документальный фильм к 30-летию "Алисы".Флянгольц также работал с группами ДДТ, Tequilajazzz, НЭП, "Колибри". Он известен как режиссер фильма "Безразличие", который получил главный приз фестиваля "Кинотавр" в 2011 году, а также документального фильма "Просто хочешь ты знать" о Викторе Цое (2006 год).По сообщениям пользователей, Флянгольц умер от остановки сердца. О дате и месте похорон пока не сообщается.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор цой, tequilajazzz