Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/flot-1744082887.html
Командующий Вторым флотом США назвал сотрудничество с Россией адекватным
Командующий Вторым флотом США назвал сотрудничество с Россией адекватным - РИА Новости, 02.08.2021
Командующий Вторым флотом США назвал сотрудничество с Россией адекватным
Командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил РИА Новости, что сотрудничество с российскими военными он оценивает как "адекватное" и считает РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T22:55
2021-08-02T23:00
в мире
безопасность
норвегия
военно-морские силы сша
атлантический океан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_0:79:1525:937_1920x0_80_0_0_64ca641d0674599179c24154b2b5bc0c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил РИА Новости, что сотрудничество с российскими военными он оценивает как "адекватное" и считает возможным его развитие.В зону ответственности Второго флота ВМС США входит северная часть Атлантического океана."Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно (относиться к друг другу), ну и для общего блага", - сказал адмирал."Мы приветствуем любую возможность позитивно общаться с коллегами-военными", - добавил Льюис."Что касается областей сотрудничества, то это профессиональное поведение, когда есть стандарт такого поведения, который каждый понимает и реализует. У нас был такой опыт от первого лица пару лет назад, когда мы были в Балтийском море и действовали рядом с российскими силами, и никогда никаких проблем не было. Все было очень профессионально, никаких вопросов. Это первостепенная и самая важная вещь", - сказал военачальник.Среди возможных тем сотрудничества арктических стран адмирал назвал рыболовство, разведку нефти и газа и ценных металлов. Он привел пример: рыбные угодья между Норвегией и Россией одни из самых богатых в мире именно благодаря сотрудничеству двух стран в этой области. Кроме того, речь может идти о сотрудничестве по спасательным операциям и безопасности на море. "Это все подлинные области, в которых нам нужно работать вместе", - сказал адмирал.Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас у его командования планы встреч с российскими коллегами.
https://ria.ru/20210801/provokatsii-1743902501.html
норвегия
атлантический океан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_154:60:1428:1016_1920x0_80_0_0_6eedba15817552a7e04dcddfcd0548fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, безопасность, норвегия, военно-морские силы сша, атлантический океан, россия
22:55 02.08.2021 (обновлено: 23:00 02.08.2021)
 
Командующий Вторым флотом США назвал сотрудничество с Россией адекватным

Командующий Вторым флотом США Льюис назвал сотрудничество с Россией адекватным

© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил РИА Новости, что сотрудничество с российскими военными он оценивает как "адекватное" и считает возможным его развитие.
В зону ответственности Второго флота ВМС США входит северная часть Атлантического океана.
"Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно (относиться к друг другу), ну и для общего блага", - сказал адмирал.
"Мы приветствуем любую возможность позитивно общаться с коллегами-военными", - добавил Льюис.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 20:52
В Госдуме оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России
"Что касается областей сотрудничества, то это профессиональное поведение, когда есть стандарт такого поведения, который каждый понимает и реализует. У нас был такой опыт от первого лица пару лет назад, когда мы были в Балтийском море и действовали рядом с российскими силами, и никогда никаких проблем не было. Все было очень профессионально, никаких вопросов. Это первостепенная и самая важная вещь", - сказал военачальник.
Среди возможных тем сотрудничества арктических стран адмирал назвал рыболовство, разведку нефти и газа и ценных металлов. Он привел пример: рыбные угодья между Норвегией и Россией одни из самых богатых в мире именно благодаря сотрудничеству двух стран в этой области. Кроме того, речь может идти о сотрудничестве по спасательным операциям и безопасности на море. "Это все подлинные области, в которых нам нужно работать вместе", - сказал адмирал.
Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас у его командования планы встреч с российскими коллегами.
 
В миреБезопасностьНорвегияВоенно-морские силы СШААтлантический океанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
03:14Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе
Лента новостейМолния