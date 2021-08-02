https://ria.ru/20210802/flot-1744082887.html

Командующий Вторым флотом США назвал сотрудничество с Россией адекватным

Командующий Вторым флотом США назвал сотрудничество с Россией адекватным - РИА Новости, 02.08.2021

Командующий Вторым флотом США назвал сотрудничество с Россией адекватным

Командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил РИА Новости, что сотрудничество с российскими военными он оценивает как "адекватное" и считает РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T22:55

2021-08-02T22:55

2021-08-02T23:00

в мире

безопасность

норвегия

военно-морские силы сша

атлантический океан

россия

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил РИА Новости, что сотрудничество с российскими военными он оценивает как "адекватное" и считает возможным его развитие.В зону ответственности Второго флота ВМС США входит северная часть Атлантического океана."Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно (относиться к друг другу), ну и для общего блага", - сказал адмирал."Мы приветствуем любую возможность позитивно общаться с коллегами-военными", - добавил Льюис."Что касается областей сотрудничества, то это профессиональное поведение, когда есть стандарт такого поведения, который каждый понимает и реализует. У нас был такой опыт от первого лица пару лет назад, когда мы были в Балтийском море и действовали рядом с российскими силами, и никогда никаких проблем не было. Все было очень профессионально, никаких вопросов. Это первостепенная и самая важная вещь", - сказал военачальник.Среди возможных тем сотрудничества арктических стран адмирал назвал рыболовство, разведку нефти и газа и ценных металлов. Он привел пример: рыбные угодья между Норвегией и Россией одни из самых богатых в мире именно благодаря сотрудничеству двух стран в этой области. Кроме того, речь может идти о сотрудничестве по спасательным операциям и безопасности на море. "Это все подлинные области, в которых нам нужно работать вместе", - сказал адмирал.Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас у его командования планы встреч с российскими коллегами.

https://ria.ru/20210801/provokatsii-1743902501.html

норвегия

атлантический океан

россия

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2021

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в мире, безопасность, норвегия, военно-морские силы сша, атлантический океан, россия