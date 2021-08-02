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В Госдуме заявили, что флоту США не позволят "пастись" возле берегов России
В Госдуме заявили, что флоту США не позволят "пастись" возле берегов России - РИА Новости, 02.08.2021
В Госдуме заявили, что флоту США не позволят "пастись" возле берегов России
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о вторжении американских... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T21:33
2021-08-02T21:33
в мире
безопасность
сша
владимир путин
черное море
руслан бальбек
су-24м
джордж кент
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о вторжении американских кораблей на территориальные воды других государств, заявил, что американская "наглость" - не сенсация, никто не разрешит флоту США "пастись" у российских берегов.Ранее Кент сказал, что американцы десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды подобно тому, как в конце июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Он отметил, что подобные действия предпринимались и в советское время."Если американский советник думал открыть нам тайну про американскую наглость, то сенсации не вышло. Кто бы ни считал Крым украинским, по киевским разрешениям в наших терводах он ходить не будет. Да, мы знаем, что американский флот самый мощный в мире, но это не означает, что разрешим ему "пастись" возле наших берегов. В конце 80-х американский крейсер получил, что называется, хук в челюсть, недавно британскому эсминцу взрывами бомб по курсу вернули зрение. Так что вечернего променада ни у каких кораблей НАТО здесь не будет", - сказал Бальбек РИА Новости.Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
https://ria.ru/20210802/kuleba-1744076270.html
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в мире, безопасность, сша, владимир путин, черное море, руслан бальбек, су-24м, джордж кент, россия
21:33 02.08.2021
 
В Госдуме заявили, что флоту США не позволят "пастись" возле берегов России

Депутат Госдумы Бальбек: флоту США никто не позволит "пастись" возле берегов России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о вторжении американских кораблей на территориальные воды других государств, заявил, что американская "наглость" - не сенсация, никто не разрешит флоту США "пастись" у российских берегов.
Ранее Кент сказал, что американцы десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды подобно тому, как в конце июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Он отметил, что подобные действия предпринимались и в советское время.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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"Если американский советник думал открыть нам тайну про американскую наглость, то сенсации не вышло. Кто бы ни считал Крым украинским, по киевским разрешениям в наших терводах он ходить не будет. Да, мы знаем, что американский флот самый мощный в мире, но это не означает, что разрешим ему "пастись" возле наших берегов. В конце 80-х американский крейсер получил, что называется, хук в челюсть, недавно британскому эсминцу взрывами бомб по курсу вернули зрение. Так что вечернего променада ни у каких кораблей НАТО здесь не будет", - сказал Бальбек РИА Новости.
Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
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Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
 
В миреБезопасностьСШАВладимир ПутинЧерное мореРуслан БальбекСу-24МДжордж КентРоссия
 
 
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