15:49 02.08.2021 (обновлено: 16:04 02.08.2021)
Адвокат оценил решение суда о заочном расследовании дела Евромайдана
Адвокат назвал решение суда о заочном расследовании дела Евромайдана пиаром украинских властей
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Решение суда о разрешении заочного расследования по делу "евромайдана" является пиаром власти накануне Дня Независимости, заявил в понедельник адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк.
Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении Януковича по обвинению в организации ряда тяжких преступлений, в том числе "умышленных убийств" в центре Киева на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года.
"В офисе генпрокурора заявляют, что имеют доказательства того, что Виктор Янукович якобы отдавал приказ о силовом разгоне Майдана. Но даже после подачи защитой иска в суд об обнародовании этого упорно молчат. Также не слышно и о продвижении в расследовании дел о причастности к расстрелам Сергея Пашинского, Андрея Парубия, Петра Порошенко и других, которых, как и еще ряд лидеров Майдана, в трагические дни массовых расстрелов по понятному стечению обстоятельств не оказалось в эпицентре событий и которым удалось избежать ранений в отличие от протестующих и правоохранителей. Сегодняшнее решение суда ярко демонстрирует, как нынешняя власть идет по стопам Порошенко. Предшественник Зеленского также пытался требовать от судей вынести приговор Виктору Януковича именно в канун Дня Независимости. Нынешняя власть ради подобного пиара использует решение суда о начале досудебного расследования дела Майдана", - заявил Сердюк.
По его мнению, после получения офисом Генпрокурора разрешения на заочное расследование в деле Майдана в отношении Виктора Януковича реального расследования, вероятнее всего, так и не будет.
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"Действительные организаторы и исполнители расстрелов правоохранителей и протестующих на Майдане в феврале 2014 года давно известны. Однако офис генпрокурора делает все, чтобы дела настоящих виновников не расследовались. И такими судебными решениями, как сегодняшнее разрешение на проведение расследования в деле Майдана по заочной процедуре, подменяют реальное расследование", - сказал адвокат.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.