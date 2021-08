https://ria.ru/20210802/eurovision-1744054079.html

Little Big выпустит трек с кукарекающей победительницей Евровидения

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Little Big выпустит трек с победительницей Евровидения из Израиля Неттой Барзилай. Об этом сообщил фронтмен коллектива Илья Прусикин в личном Instagram-аккаунте. Композиция называется Moustache (переводится как "усы"). Трек выйдет шестого августа на цифровых платформах. "Думаю, Moustache вам понравится", — пишет Прусикин. Фанаты с восторгом встретили новость о дуэте. "Офигеть, ждем", "Еще Манижи до полного комплекта не хватает", "Легенды", "Легендарно! Ждем", "Я в шоке", "Чувствую, это будет бомба! Ждем", "По ходу, нас ждет хит, который превзойдет Skibidi, — пишут в комментариях. В 2020 группа Little Big должна была представлять на Евровидении Россию с песней UNO, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся. От участия в смотре в 2021 музыканты отказались. Нетта Барзилай одержала победу на Евровидении в 2018 году. Первое место ей принесла композиция Toy ("Игрушка"). В этом году от России на Евровидение поехала Манижа. Она заняла девятое место c песней "Русская женщина". На конкурсе победила итальянская группа Måneskin c композицией Zitti e buoni.

