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Little Big выпустит трек с кукарекающей победительницей Евровидения
Little Big выпустит трек с кукарекающей победительницей Евровидения - РИА Новости, 02.08.2021
Little Big выпустит трек с кукарекающей победительницей Евровидения
Little Big выпустит трек с победительницей Евровидения из Израиля Неттой Барзилай. Об этом сообщил фронтмен коллектива Илья Прусикин в личном... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:25
2021-08-02T18:25
2021-08-02T18:47
шоубиз
евровидение
нетта барзилай
little big
ильич (илья прусикин)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Little Big выпустит трек с победительницей Евровидения из Израиля Неттой Барзилай. Об этом сообщил фронтмен коллектива Илья Прусикин в личном Instagram-аккаунте. Композиция называется Moustache (переводится как "усы"). Трек выйдет шестого августа на цифровых платформах. "Думаю, Moustache вам понравится", — пишет Прусикин. Фанаты с восторгом встретили новость о дуэте. "Офигеть, ждем", "Еще Манижи до полного комплекта не хватает", "Легенды", "Легендарно! Ждем", "Я в шоке", "Чувствую, это будет бомба! Ждем", "По ходу, нас ждет хит, который превзойдет Skibidi, — пишут в комментариях. В 2020 группа Little Big должна была представлять на Евровидении Россию с песней UNO, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся. От участия в смотре в 2021 музыканты отказались. Нетта Барзилай одержала победу на Евровидении в 2018 году. Первое место ей принесла композиция Toy ("Игрушка"). В этом году от России на Евровидение поехала Манижа. Она заняла девятое место c песней "Русская женщина". На конкурсе победила итальянская группа Måneskin c композицией Zitti e buoni.
https://ria.ru/20210708/manizha-1739967642.html
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евровидение, нетта барзилай, little big, ильич (илья прусикин)
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Little Big выпустит трек с победительницей Евровидения из Израиля Неттой Барзилай. Об этом сообщил
фронтмен коллектива Илья Прусикин в личном Instagram-аккаунте.
Композиция называется Moustache (переводится как "усы"). Трек выйдет шестого августа на цифровых платформах.
"Думаю, Moustache вам понравится", — пишет Прусикин.
Фанаты с восторгом встретили новость о дуэте. "Офигеть, ждем", "Еще Манижи до полного комплекта не хватает", "Легенды", "Легендарно! Ждем", "Я в шоке", "Чувствую, это будет бомба! Ждем", "По ходу, нас ждет хит, который превзойдет Skibidi, — пишут в комментариях.
В 2020 группа Little Big должна была представлять на Евровидении Россию с песней UNO, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся. От участия в смотре в 2021 музыканты отказались.
Нетта Барзилай одержала победу на Евровидении в 2018 году. Первое место ей принесла композиция Toy ("Игрушка").
В этом году от России на Евровидение поехала Манижа. Она заняла
девятое место c песней "Русская женщина". На конкурсе победила
итальянская группа Måneskin c композицией Zitti e buoni.