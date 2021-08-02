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Москва может полностью перейти на электробусы к 2025 году
Москва может полностью перейти на электробусы к 2025 году - РИА Новости, 02.08.2021
Москва может полностью перейти на электробусы к 2025 году
Парк автобусов в Москве может стать полностью электрическим к 2025 году, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:32
2021-08-02T13:49
европа
москва
рбк (медиагруппа)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Парк автобусов в Москве может стать полностью электрическим к 2025 году, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Москва, например, является городом № 1 в Европе по количеству электробусов. 600 единиц уже, и коллеги планируют наращивать свой парк, к 2025 году полностью будут только электробусы на городских маршрутах", - сказал министр в интервью Илье Доронову для РБК ТВ.В "Мосгортрансе" ранее сообщали, что к концу года количество электробусов в столице увеличится до 1000. Сейчас они обслуживают 45 маршрутов, а к концу 2021 года выйдут в общей сложности на 70.В Москве курсируют электробусы производства "Камаза" и "Лиаза" (Ликинский автобусный завод, входит в "Группу ГАЗ"). Также выпуском электробусов в России занимается "Волгабас", который ведет поставки преимущественно в регионы.Ранее сообщалось, что "Камаз" открыл на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве производство электробусов. Производственные мощности предприятия рассчитаны на сборку 500 машин в год. Тогда в компании отмечали, что организация производства электробусов в столице сократит сроки их поставки, сборки и обслуживания, а также позволит сэкономить на логистике."Что касается муниципального, коммерческого транспорта, практически всех наших российских производителей, это и "Камаз", и ГАЗ, и "Волгабас", у которых есть номенклатура уже сегодня, и она будет дальше активно развиваться", - добавил Мантуров.Планируется, что в 2021 году в столицу поставят 400 электробусов - как от "Камаза" (они будут собраны на производстве в Сокольниках), так и от "Группы ГАЗ".
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европа, москва, рбк (медиагруппа), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
10:32 02.08.2021 (обновлено: 13:49 02.08.2021)
 
Москва может полностью перейти на электробусы к 2025 году

Глава Минпромторга Мантуров: Москва может полностью перейти на электробусы к 2025 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк600-й по счету электробус, поступивший в парк общественного транспорта Москвы
600-й по счету электробус, поступивший в парк общественного транспорта Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Парк автобусов в Москве может стать полностью электрическим к 2025 году, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Москва, например, является городом № 1 в Европе по количеству электробусов. 600 единиц уже, и коллеги планируют наращивать свой парк, к 2025 году полностью будут только электробусы на городских маршрутах", - сказал министр в интервью Илье Доронову для РБК ТВ.
В "Мосгортрансе" ранее сообщали, что к концу года количество электробусов в столице увеличится до 1000. Сейчас они обслуживают 45 маршрутов, а к концу 2021 года выйдут в общей сложности на 70.
В Москве курсируют электробусы производства "Камаза" и "Лиаза" (Ликинский автобусный завод, входит в "Группу ГАЗ"). Также выпуском электробусов в России занимается "Волгабас", который ведет поставки преимущественно в регионы.
Ранее сообщалось, что "Камаз" открыл на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве производство электробусов. Производственные мощности предприятия рассчитаны на сборку 500 машин в год. Тогда в компании отмечали, что организация производства электробусов в столице сократит сроки их поставки, сборки и обслуживания, а также позволит сэкономить на логистике.
"Что касается муниципального, коммерческого транспорта, практически всех наших российских производителей, это и "Камаз", и ГАЗ, и "Волгабас", у которых есть номенклатура уже сегодня, и она будет дальше активно развиваться", - добавил Мантуров.
Планируется, что в 2021 году в столицу поставят 400 электробусов - как от "Камаза" (они будут собраны на производстве в Сокольниках), так и от "Группы ГАЗ".
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 15:08
Незаконную свалку в Петербурге преобразуют в парк электробусов
 
ЕвропаМоскваРБК (медиагруппа)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссия
 
 
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