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Москва может полностью перейти на электробусы к 2025 году

Москва может полностью перейти на электробусы к 2025 году - РИА Новости, 02.08.2021

Москва может полностью перейти на электробусы к 2025 году

Парк автобусов в Москве может стать полностью электрическим к 2025 году, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:32

2021-08-02T10:32

2021-08-02T13:49

европа

москва

рбк (медиагруппа)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Парк автобусов в Москве может стать полностью электрическим к 2025 году, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Москва, например, является городом № 1 в Европе по количеству электробусов. 600 единиц уже, и коллеги планируют наращивать свой парк, к 2025 году полностью будут только электробусы на городских маршрутах", - сказал министр в интервью Илье Доронову для РБК ТВ.В "Мосгортрансе" ранее сообщали, что к концу года количество электробусов в столице увеличится до 1000. Сейчас они обслуживают 45 маршрутов, а к концу 2021 года выйдут в общей сложности на 70.В Москве курсируют электробусы производства "Камаза" и "Лиаза" (Ликинский автобусный завод, входит в "Группу ГАЗ"). Также выпуском электробусов в России занимается "Волгабас", который ведет поставки преимущественно в регионы.Ранее сообщалось, что "Камаз" открыл на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве производство электробусов. Производственные мощности предприятия рассчитаны на сборку 500 машин в год. Тогда в компании отмечали, что организация производства электробусов в столице сократит сроки их поставки, сборки и обслуживания, а также позволит сэкономить на логистике."Что касается муниципального, коммерческого транспорта, практически всех наших российских производителей, это и "Камаз", и ГАЗ, и "Волгабас", у которых есть номенклатура уже сегодня, и она будет дальше активно развиваться", - добавил Мантуров.Планируется, что в 2021 году в столицу поставят 400 электробусов - как от "Камаза" (они будут собраны на производстве в Сокольниках), так и от "Группы ГАЗ".

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/svalka-1596185889.html

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европа, москва, рбк (медиагруппа), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия