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Российская делегация вынесла решение по открытию курортов Египта

Российская делегация вынесла решение по открытию курортов Египта - РИА Новости, 02.08.2021

Российская делегация вынесла решение по открытию курортов Египта

По данным представителей органов здравоохранения в Египте, российская делегация была удовлетворена мерами "коронавирусной безопасности", принятыми на курортах... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:18

2021-08-02T12:18

2021-08-02T12:18

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. По данным представителей органов здравоохранения в Египте, российская делегация была удовлетворена мерами "коронавирусной безопасности", принятыми на курортах Красного моря, пишет "Турпром".Во время четырехдневной проверки комиссия из нашей страны оценила карантинные меры в аэропорту Египта, больницах, изоляторах, отделениях интенсивной терапии, отелях и в гостиницах на пляжных курортах – Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.Как сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев, теперь чиновникам оперштаба будет представлен отчет о результатах мониторинга делегации. После чего может быть принято решение об увеличении количества рейсов на курорты Красного моря. В свою очередь заместитель министра здравоохранения Египта Тамер Марей заявил, что местные медицинские учреждения, лаборатории и карантинные бригады готовы, в случае необходимости, принять российских туристов.Напомним, первые рейсы в Египет из России стартуют из Москвы уже девятого августа. Разрешение на выполнение полетов получила авиакомпания "Россия". Отправляться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх лайнеры будут пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

https://ria.ru/20210801/puteshestviya-1743817664.html

египет

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