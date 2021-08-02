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Российская делегация вынесла решение по открытию курортов Египта
Российская делегация вынесла решение по открытию курортов Египта - РИА Новости, 02.08.2021
Российская делегация вынесла решение по открытию курортов Египта
По данным представителей органов здравоохранения в Египте, российская делегация была удовлетворена мерами "коронавирусной безопасности", принятыми на курортах... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:18
2021-08-02T12:18
2021-08-02T12:18
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. По данным представителей органов здравоохранения в Египте, российская делегация была удовлетворена мерами "коронавирусной безопасности", принятыми на курортах Красного моря, пишет "Турпром".Во время четырехдневной проверки комиссия из нашей страны оценила карантинные меры в аэропорту Египта, больницах, изоляторах, отделениях интенсивной терапии, отелях и в гостиницах на пляжных курортах – Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.Как сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев, теперь чиновникам оперштаба будет представлен отчет о результатах мониторинга делегации. После чего может быть принято решение об увеличении количества рейсов на курорты Красного моря. В свою очередь заместитель министра здравоохранения Египта Тамер Марей заявил, что местные медицинские учреждения, лаборатории и карантинные бригады готовы, в случае необходимости, принять российских туристов.Напомним, первые рейсы в Египет из России стартуют из Москвы уже девятого августа. Разрешение на выполнение полетов получила авиакомпания "Россия". Отправляться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх лайнеры будут пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19, авиация, туристы, туризм, куда поехать
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
По данным представителей органов здравоохранения в Египте, российская делегация была удовлетворена мерами "коронавирусной безопасности", принятыми на курортах Красного моря, пишет
"Турпром".
Во время четырехдневной проверки комиссия из нашей страны оценила карантинные меры в аэропорту Египта, больницах, изоляторах, отделениях интенсивной терапии, отелях и в гостиницах на пляжных курортах – Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.
Как сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев, теперь чиновникам оперштаба будет представлен отчет о результатах мониторинга делегации. После чего может быть принято решение об увеличении количества рейсов на курорты Красного моря.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Египта Тамер Марей заявил, что местные медицинские учреждения, лаборатории и карантинные бригады готовы, в случае необходимости, принять российских туристов.
Напомним, первые рейсы в Египет из России стартуют из Москвы уже девятого августа. Разрешение на выполнение полетов получила авиакомпания "Россия". Отправляться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх лайнеры будут пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.