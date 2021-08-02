https://ria.ru/20210802/eda-1744012674.html
Названы продукты, продлевающие жизнь
Названы продукты, продлевающие жизнь - РИА Новости, 02.08.2021
Названы продукты, продлевающие жизнь
Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:01
2021-08-02T15:01
2021-08-02T15:01
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596720628_0:188:3091:1927_1920x0_80_0_0_6187835fb15c398d48f06ebc0f6d93cd.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте. Их исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.Авторы работы выяснили, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Более 11 лет наблюдений показали, что люди, в организме которых выявили повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше."Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение", — отметила Алеикс Сала-Вила, одна из авторов исследования.Ученые рекомендовали употреблять в пищу лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, причем включить их в рацион нужно как можно раньше, чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
https://ria.ru/20210712/pitanie-1740983802.html
https://ria.ru/20210801/eda-1743852173.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596720628_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_61306a755761929a8749ae148049e180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Названы продукты, продлевающие жизнь
Американские ученые перечислили продукты, способствующие долголетию
МОСКВА, 2 авг
— РИА Новости.
Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне
и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте
. Их исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition
.
Авторы работы выяснили, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Более 11 лет наблюдений показали, что люди, в организме которых выявили повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше.
"Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение", — отметила Алеикс Сала-Вила, одна из авторов исследования.
Ученые рекомендовали употреблять в пищу лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, причем включить их в рацион нужно как можно раньше, чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.