https://ria.ru/20210802/eda-1744012674.html

Названы продукты, продлевающие жизнь

Названы продукты, продлевающие жизнь - РИА Новости, 02.08.2021

Названы продукты, продлевающие жизнь

Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:01

2021-08-02T15:01

2021-08-02T15:01

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте. Их исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.Авторы работы выяснили, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Более 11 лет наблюдений показали, что люди, в организме которых выявили повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше."Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение", — отметила Алеикс Сала-Вила, одна из авторов исследования.Ученые рекомендовали употреблять в пищу лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, причем включить их в рацион нужно как можно раньше, чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

https://ria.ru/20210712/pitanie-1740983802.html

https://ria.ru/20210801/eda-1743852173.html

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общество, здоровье - общество