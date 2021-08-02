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Названы продукты, продлевающие жизнь
Названы продукты, продлевающие жизнь - РИА Новости, 02.08.2021
Названы продукты, продлевающие жизнь
Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:01
2021-08-02T15:01
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте. Их исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.Авторы работы выяснили, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Более 11 лет наблюдений показали, что люди, в организме которых выявили повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше."Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение", — отметила Алеикс Сала-Вила, одна из авторов исследования.Ученые рекомендовали употреблять в пищу лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, причем включить их в рацион нужно как можно раньше, чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
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общество, здоровье - общество
15:01 02.08.2021
 
Названы продукты, продлевающие жизнь

Американские ученые перечислили продукты, способствующие долголетию

© Depositphotos / bit245 Семена льна
Семена льна - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Depositphotos / bit245
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МОСКВА, 2 авг РИА Новости. Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте. Их исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.
Авторы работы выяснили, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Более 11 лет наблюдений показали, что люди, в организме которых выявили повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше.
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Ученые выяснили, чем полезны ферментированные продукты
"Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение", — отметила Алеикс Сала-Вила, одна из авторов исследования.
Ученые рекомендовали употреблять в пищу лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, причем включить их в рацион нужно как можно раньше, чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
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