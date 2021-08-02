https://ria.ru/20210802/dtp-1744079350.html

Двое россиян остаются в реанимации после ДТП с автобусом в Турции

Двое россиян остаются в реанимации после ДТП с автобусом в Турции - РИА Новости, 02.08.2021

Двое россиян остаются в реанимации после ДТП с автобусом в Турции

Двое россиян остаются в реанимации после крупного ДТП с автобусом в Турции, еще пятеро в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T22:00

2021-08-02T22:00

2021-08-02T23:35

в мире

турция

анталья (провинция)

россия

дтп с российскими туристами в турции

туризм

происшествия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744073891_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f061012775ac5cdd3fabbd6324d69aee.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двое россиян остаются в реанимации после крупного ДТП с автобусом в Турции, еще пятеро в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения.Инцидент произошел в районе Манавгата около 18:00. Автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, в нем находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. Водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся. По информации ведомства, трое россиян погибли."Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации", — говорится в сообщении.Для родственников пострадавших открыта горячая линия по номеру +905383933451. Компенсации выплачивает страховая компания "РЕСО-Гарантия".

https://ria.ru/20210802/dtp-1744072783.html

турция

анталья (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист". Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении. 2021-08-02T22:00 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, анталья (провинция), россия, дтп с российскими туристами в турции, происшествия, новости - туризм, туристы, туризм