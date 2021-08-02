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Туризм
https://ria.ru/20210802/dtp-1744079350.html
Двое россиян остаются в реанимации после ДТП с автобусом в Турции
Двое россиян остаются в реанимации после ДТП с автобусом в Турции - РИА Новости, 02.08.2021
Двое россиян остаются в реанимации после ДТП с автобусом в Турции
Двое россиян остаются в реанимации после крупного ДТП с автобусом в Турции, еще пятеро в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T22:00
2021-08-02T23:35
в мире
турция
анталья (провинция)
россия
дтп с российскими туристами в турции
туризм
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двое россиян остаются в реанимации после крупного ДТП с автобусом в Турции, еще пятеро в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения.Инцидент произошел в районе Манавгата около 18:00. Автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, в нем находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. Водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся. По информации ведомства, трое россиян погибли."Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации", — говорится в сообщении.Для родственников пострадавших открыта горячая линия по номеру +905383933451. Компенсации выплачивает страховая компания "РЕСО-Гарантия".
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Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист". Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении.
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в мире, турция, анталья (провинция), россия, дтп с российскими туристами в турции, происшествия, новости - туризм, туристы, туризм
22:00 02.08.2021 (обновлено: 23:35 02.08.2021)
 
Двое россиян остаются в реанимации после ДТП с автобусом в Турции

Минздрав: двое россиян остаются в реанимации после ДТП с автобусом в Анталье

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двое россиян остаются в реанимации после крупного ДТП с автобусом в Турции, еще пятеро в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Инцидент произошел в районе Манавгата около 18:00. Автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, в нем находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. Водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.
По информации ведомства, трое россиян погибли.
"Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Для родственников пострадавших открыта горячая линия по номеру +905383933451. Компенсации выплачивает страховая компания "РЕСО-Гарантия".
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ТуризмВ миреТурцияАнталья (провинция)РоссияДТП с российскими туристами в ТурцииПроисшествияНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
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