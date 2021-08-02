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Генконсульство подтвердило гибель троих россиян в ДТП с автобусом в Турции
Генконсульство подтвердило гибель троих россиян в ДТП с автобусом в Турции - РИА Новости, 02.08.2021
Генконсульство подтвердило гибель троих россиян в ДТП с автобусом в Турции
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель троих россиян в ДТП с туристическим автобусом в Турции, еще пятеро получили тяжелые ранения. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:47
2021-08-02T19:47
2021-08-02T22:58
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости, Алёна Палажченко. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель троих россиян в ДТП с туристическим автобусом в Турции, еще пятеро получили тяжелые ранения.Ранее турецкие СМИ сообщили, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся."Второго августа в районе Манавгата около 18.00 произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП."Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле и j развитии ситуации сообщим дополнительно", - сказал представитель российской дипмиссии.
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турция, анталья (провинция), россия, в мире, дтп, дтп с российскими туристами в турции
19:47 02.08.2021 (обновлено: 22:58 02.08.2021)
Генконсульство подтвердило гибель троих россиян в ДТП с автобусом в Турции
Генконсульство в Анталии: три россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, пятеро получили ранения
АНКАРА, 2 авг – РИА Новости, Алёна Палажченко.
Генконсульство РФ
в Анталье
подтвердило РИА Новости гибель троих россиян в ДТП с туристическим автобусом в Турции
, еще пятеро получили тяжелые ранения.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
"Второго августа в районе Манавгата около 18.00 произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.
"Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле и j развитии ситуации сообщим дополнительно", - сказал представитель российской дипмиссии.