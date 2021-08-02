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Семь человек попали в больницу после массового ДТП в Приморье
Семь человек попали в больницу после массового ДТП в Приморье - РИА Новости, 02.08.2021
Семь человек попали в больницу после массового ДТП в Приморье
Семь человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в массовой аварии в приморском Лесозаводске, все они госпитализированы, сообщает управление МВД... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:29
2021-08-02T13:29
происшествия
владивосток
хабаровск
лесозаводск
toyota prius
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Семь человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в массовой аварии в приморском Лесозаводске, все они госпитализированы, сообщает управление МВД России по региону.Полиция установила, что Nissan Note, за рулем которого находился 36-летний водитель, двигался по автодороге А-370 "Уссури" со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. По неустановленным причинам, выехав на полосу встречного движения, Nissan столкнулся с Toyota Prius и Toyota Wish."Травмы различной степени тяжести получили семь человек, включая троих несовершеннолетних: водитель и пассажиры Toyota Wish (43 – летний мужчина, его 37-летняя жена и три дочки в возрасте 2 года, 8 и 15 лет), 36-летний водитель Nissan Note и его 35-летняя супруга. Все госпитализированы", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что попавшие в ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более тяжких последствий. Отмечается, что стаж вождения водителя Nissan Note составляет 12 лет, медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови.
https://ria.ru/20210802/dtp-1743987157.html
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владивосток
хабаровск
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происшествия, владивосток, хабаровск, лесозаводск, toyota prius
13:29 02.08.2021
 
Семь человек попали в больницу после массового ДТП в Приморье

Семь человек, в том числе трое детей, попали в больницу после массового ДТП в Приморье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Семь человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в массовой аварии в приморском Лесозаводске, все они госпитализированы, сообщает управление МВД России по региону.
Полиция установила, что Nissan Note, за рулем которого находился 36-летний водитель, двигался по автодороге А-370 "Уссури" со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. По неустановленным причинам, выехав на полосу встречного движения, Nissan столкнулся с Toyota Prius и Toyota Wish.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
13:17
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
"Травмы различной степени тяжести получили семь человек, включая троих несовершеннолетних: водитель и пассажиры Toyota Wish (43 – летний мужчина, его 37-летняя жена и три дочки в возрасте 2 года, 8 и 15 лет), 36-летний водитель Nissan Note и его 35-летняя супруга. Все госпитализированы", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что попавшие в ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более тяжких последствий. Отмечается, что стаж вождения водителя Nissan Note составляет 12 лет, медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови.
ДТП в Губкинском городском округе в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
10:34
В Белгородской области три человека погибли в ДТП
 
ПроисшествияВладивостокХабаровскЛесозаводскToyota Prius
 
 
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