https://ria.ru/20210802/dtp-1743991010.html

Семь человек попали в больницу после массового ДТП в Приморье

Семь человек попали в больницу после массового ДТП в Приморье - РИА Новости, 02.08.2021

Семь человек попали в больницу после массового ДТП в Приморье

Семь человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в массовой аварии в приморском Лесозаводске, все они госпитализированы, сообщает управление МВД... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:29

2021-08-02T13:29

2021-08-02T13:29

происшествия

владивосток

хабаровск

лесозаводск

toyota prius

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Семь человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в массовой аварии в приморском Лесозаводске, все они госпитализированы, сообщает управление МВД России по региону.Полиция установила, что Nissan Note, за рулем которого находился 36-летний водитель, двигался по автодороге А-370 "Уссури" со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. По неустановленным причинам, выехав на полосу встречного движения, Nissan столкнулся с Toyota Prius и Toyota Wish."Травмы различной степени тяжести получили семь человек, включая троих несовершеннолетних: водитель и пассажиры Toyota Wish (43 – летний мужчина, его 37-летняя жена и три дочки в возрасте 2 года, 8 и 15 лет), 36-летний водитель Nissan Note и его 35-летняя супруга. Все госпитализированы", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что попавшие в ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более тяжких последствий. Отмечается, что стаж вождения водителя Nissan Note составляет 12 лет, медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови.

https://ria.ru/20210802/dtp-1743987157.html

https://ria.ru/20210802/dtp-1743944728.html

владивосток

хабаровск

лесозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, хабаровск, лесозаводск, toyota prius