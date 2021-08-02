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На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями - РИА Новости, 02.08.2021
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
ДТП с пятью автомобилями и опрокидыванием одного из них произошло на западе Москвы, движение затруднено на 1,3 километра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:17
2021-08-02T13:17
2021-08-02T13:17
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ДТП с пятью автомобилями и опрокидыванием одного из них произошло на западе Москвы, движение затруднено на 1,3 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что движение затруднено на 1,3 километра.Как позднее уточнили в департаменте, по предварительной информации, пострадали 3 человека.
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происшествия, москва, авто, россия
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
Департамент транспорта Москвы: в ДТП с пятью автомобилями на западе столицы пострадали три человека