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Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием
Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием - РИА Новости, 02.08.2021
Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием
Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:01
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происшествия
республика крым
авто
сергей бейм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок.ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма. По данным полиции, водитель автомобиля Lexus LX 570, двигаясь в нарушение правил по правой обочине автодороги Симферополь-Евпатория, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который совершал разрешенный поворот налево на грунтовую дорогу. В результате ДТП 11-летний пассажир Toyota пострадал и был госпитализирован, 66-летняя пассажирка скончалась в больнице. В отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Он подчеркнул, что случилась трагедия, оценку которой дадут правоохранительные органы.Бейм – один из владельцев нефтетрейдинговой компании, с 2014 по 2015 год возглавлял государственной унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".
https://ria.ru/20210721/dtp-1742218177.html
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РИА Новости
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353
60
Кадры смертельного ДТП в Крыму с участием бизнесмена Сергея Бейма
Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок. ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма.
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происшествия, республика крым, авто, сергей бейм
13:01 02.08.2021 (обновлено: 14:50 02.08.2021)
 
Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием

Крымский бизнесмен Бейм: у меня нет морального права комментировать смертельное ДТП с моим участием

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок.
ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма. По данным полиции, водитель автомобиля Lexus LX 570, двигаясь в нарушение правил по правой обочине автодороги Симферополь-Евпатория, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который совершал разрешенный поворот налево на грунтовую дорогу. В результате ДТП 11-летний пассажир Toyota пострадал и был госпитализирован, 66-летняя пассажирка скончалась в больнице. В отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
"Я был за рулем (Lexus LX – ред.). Никаких давать сейчас комментариев не буду и не имею на это права, ни человеческого, ни морального. Не могу давать никаких объяснений. Все объяснит следователь", - сказал Бейм РИА Новости.
Он подчеркнул, что случилась трагедия, оценку которой дадут правоохранительные органы.
Бейм – один из владельцев нефтетрейдинговой компании, с 2014 по 2015 год возглавлял государственной унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 15:02
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, один человек погиб
 
ПроисшествияРеспублика КрымАвтоСергей Бейм
 
 
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