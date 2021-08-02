https://ria.ru/20210802/dtp-1743982049.html

Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием

Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием - РИА Новости, 02.08.2021

Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием

Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:01

2021-08-02T13:01

2021-08-02T14:50

происшествия

республика крым

авто

сергей бейм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743984435_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6a52784c6d359ed40db3eddf31576984.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок.ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма. По данным полиции, водитель автомобиля Lexus LX 570, двигаясь в нарушение правил по правой обочине автодороги Симферополь-Евпатория, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который совершал разрешенный поворот налево на грунтовую дорогу. В результате ДТП 11-летний пассажир Toyota пострадал и был госпитализирован, 66-летняя пассажирка скончалась в больнице. В отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Он подчеркнул, что случилась трагедия, оценку которой дадут правоохранительные органы.Бейм – один из владельцев нефтетрейдинговой компании, с 2014 по 2015 год возглавлял государственной унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".

https://ria.ru/20210721/dtp-1742218177.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры смертельного ДТП в Крыму с участием бизнесмена Сергея Бейма Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок. ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма. 2021-08-02T13:01 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, авто, сергей бейм