https://ria.ru/20210802/dtp-1743982049.html
Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием
Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием - РИА Новости, 02.08.2021
Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием
Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:01
2021-08-02T13:01
2021-08-02T14:50
происшествия
республика крым
авто
сергей бейм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок.ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма. По данным полиции, водитель автомобиля Lexus LX 570, двигаясь в нарушение правил по правой обочине автодороги Симферополь-Евпатория, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который совершал разрешенный поворот налево на грунтовую дорогу. В результате ДТП 11-летний пассажир Toyota пострадал и был госпитализирован, 66-летняя пассажирка скончалась в больнице. В отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Он подчеркнул, что случилась трагедия, оценку которой дадут правоохранительные органы.Бейм – один из владельцев нефтетрейдинговой компании, с 2014 по 2015 год возглавлял государственной унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".
https://ria.ru/20210721/dtp-1742218177.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры смертельного ДТП в Крыму с участием бизнесмена Сергея Бейма
Владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок.
ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма.
2021-08-02T13:01
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, республика крым, авто, сергей бейм
13:01 02.08.2021 (обновлено: 14:50 02.08.2021)
Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием
Крымский бизнесмен Бейм: у меня нет морального права комментировать смертельное ДТП с моим участием