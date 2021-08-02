11:31 02.08.2021 (обновлено: 14:51 02.08.2021)
В Крыму завели дело после гибели женщины в ДТП
В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок, расследуется правоохранителями, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Крым.
ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма. По данным полиции, водитель автомобиля Lexus LX 570, двигаясь в нарушение правил по правой обочине автодороги Симферополь-Евпатория, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который совершал разрешенный поворот налево на грунтовую дорогу. В результате ДТП 11-летний пассажир Toyota пострадал и был госпитализирован, 66-летняя пассажирка скончалась в больнице. По данным СМИ, за рулем Lexus находился владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм, который в комментарии СМИ свою вину не признал.
"По факту смертельного ДТП, произошедшего 31 июля в Сакском районе Крыма, следственным отделом МО МВД России "Сакский" в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, сообщили в ведомстве.
В комментарии РИА Новости владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем Lexus в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок. Он отказался от комментариев.
Бейм – один из владельцев нефтетрейдинговой компании, с 2014 по 2015 год возглавлял государственной унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".