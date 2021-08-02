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https://ria.ru/20210802/dtp-1743957668.html
В Крыму завели дело после гибели женщины в ДТП
В Крыму завели дело после гибели женщины в ДТП - РИА Новости, 02.08.2021
В Крыму завели дело после гибели женщины в ДТП
Уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок, расследуется правоохранителями, сообщила... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:31
2021-08-02T14:51
происшествия
республика крым
сакский район
сергей бейм
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок, расследуется правоохранителями, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Крым.ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма. По данным полиции, водитель автомобиля Lexus LX 570, двигаясь в нарушение правил по правой обочине автодороги Симферополь-Евпатория, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который совершал разрешенный поворот налево на грунтовую дорогу. В результате ДТП 11-летний пассажир Toyota пострадал и был госпитализирован, 66-летняя пассажирка скончалась в больнице. По данным СМИ, за рулем Lexus находился владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм, который в комментарии СМИ свою вину не признал."По факту смертельного ДТП, произошедшего 31 июля в Сакском районе Крыма, следственным отделом МО МВД России "Сакский" в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении пресс-службы.Назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, сообщили в ведомстве.В комментарии РИА Новости владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем Lexus в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок. Он отказался от комментариев.Бейм – один из владельцев нефтетрейдинговой компании, с 2014 по 2015 год возглавлял государственной унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".
https://ria.ru/20210802/dtp-1743982049.html
https://ria.ru/20210730/krym-1743632771.html
республика крым
сакский район
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происшествия, республика крым, сакский район, сергей бейм, россия
11:31 02.08.2021 (обновлено: 14:51 02.08.2021)
 
В Крыму завели дело после гибели женщины в ДТП

В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок, расследуется правоохранителями, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Крым.
ДТП произошло 31 июля в Сакском районе Крыма. По данным полиции, водитель автомобиля Lexus LX 570, двигаясь в нарушение правил по правой обочине автодороги Симферополь-Евпатория, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который совершал разрешенный поворот налево на грунтовую дорогу. В результате ДТП 11-летний пассажир Toyota пострадал и был госпитализирован, 66-летняя пассажирка скончалась в больнице. По данным СМИ, за рулем Lexus находился владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм, который в комментарии СМИ свою вину не признал.
Кадры смертельного ДТП в Крыму с участием бизнесмена Сергея Бейма - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
13:01
Крымский бизнесмен не стал комментировать смертельное ДТП со своим участием
"По факту смертельного ДТП, произошедшего 31 июля в Сакском районе Крыма, следственным отделом МО МВД России "Сакский" в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, сообщили в ведомстве.
В комментарии РИА Новости владелец крупной сети автозаправок в Крыму Сергей Бейм подтвердил, что находился за рулем Lexus в момент дорожной аварии, в которой погибла женщина и пострадал ребенок. Он отказался от комментариев.
Бейм – один из владельцев нефтетрейдинговой компании, с 2014 по 2015 год возглавлял государственной унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 14:50
Замглавы горсовета крымского города Саки погиб под колесами автомобиля
 
ПроисшествияРеспублика КрымСакский районСергей БеймРоссия
 
 
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