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В Белгородской области три человека погибли в ДТП
В Белгородской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.08.2021
В Белгородской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом в Белгородской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:34
2021-08-02T10:42
происшествия
белгородская область
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РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом в Белгородской области, сообщило УМВД по региону.По данным ведомства, авария случилась в понедельник примерно в 4.00 на втором километре автодороги "Губкин – Троицкий – граница Курской области"."По предварительным данным... водитель автомобиля "БМВ Х5" не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате погибли трое мужчин", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
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происшествия, белгородская область
10:34 02.08.2021 (обновлено: 10:42 02.08.2021)
 
В Белгородской области три человека погибли в ДТП

В Белгородской области три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом

© Фото : МВД России по Белгородской областиДТП в Губкинском городском округе в Белгородской области
ДТП в Губкинском городском округе в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : МВД России по Белгородской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом в Белгородской области, сообщило УМВД по региону.
По данным ведомства, авария случилась в понедельник примерно в 4.00 на втором километре автодороги "Губкин – Троицкий – граница Курской области".
"По предварительным данным... водитель автомобиля "БМВ Х5" не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате погибли трое мужчин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
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