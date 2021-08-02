https://ria.ru/20210802/dtp-1743944728.html
В Белгородской области три человека погибли в ДТП
В Белгородской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.08.2021
В Белгородской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом в Белгородской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:34
2021-08-02T10:34
2021-08-02T10:42
происшествия
белгородская область
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РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом в Белгородской области, сообщило УМВД по региону.По данным ведомства, авария случилась в понедельник примерно в 4.00 на втором километре автодороги "Губкин – Троицкий – граница Курской области"."По предварительным данным... водитель автомобиля "БМВ Х5" не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате погибли трое мужчин", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
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происшествия, белгородская область
10:34 02.08.2021 (обновлено: 10:42 02.08.2021)
В Белгородской области три человека погибли в ДТП
В Белгородской области три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом