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В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
В Якутии родители и подросток погибли в ДТП - РИА Новости, 02.08.2021
В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
Родители и их 17-летний ребенок погибли в автомобильной аварии в Якутии, еще двое детей находятся в больнице, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T06:35
2021-08-02T06:35
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Родители и их 17-летний ребенок погибли в автомобильной аварии в Якутии, еще двое детей находятся в больнице, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по республике.ДТП произошло на федеральной трассе "Вилюй" рядом с селом Магарас Горного района. По данным ведомства, семья ехала их села Сунтар в сторону Якутска, за рулем была 44-летняя женщина. Она не справилась с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.Выжили две сестры. Младшая находится в тяжелом состоянии, у старшей – перелом руки. Она рассказала, что только она была пристегнута ремнем безопасности."В момент аварии отмечалась задымленность от лесного пожара. Все обстоятельства и причины трагического дорожно-транспортного происшествия выяснит следствие", - добавили в ГИБДД.
https://ria.ru/20210731/dtp-1743776163.html
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происшествия, республика саха (якутия)
06:35 02.08.2021
 
В Якутии родители и подросток погибли в ДТП

В Якутии родители и их 17-летний ребенок погибли в ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Родители и их 17-летний ребенок погибли в автомобильной аварии в Якутии, еще двое детей находятся в больнице, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по республике.
ДТП произошло на федеральной трассе "Вилюй" рядом с селом Магарас Горного района. По данным ведомства, семья ехала их села Сунтар в сторону Якутска, за рулем была 44-летняя женщина. Она не справилась с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.
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"Сама водитель и пассажир – мужчина 48 лет, который в момент аварии находился на переднем пассажирском сидении, – от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. В ходе разбирательства выяснилось, что это были супруги. На заднем сидении в автомобиле находились их дети – в возрасте 8, 16, и 17 лет. Все они были доставлены в больницу села Магарас с различными травмами, где позже один из пострадавших – 17-летний подросток – скончался", - сказали в пресс-службе.
Выжили две сестры. Младшая находится в тяжелом состоянии, у старшей – перелом руки. Она рассказала, что только она была пристегнута ремнем безопасности.
"В момент аварии отмечалась задымленность от лесного пожара. Все обстоятельства и причины трагического дорожно-транспортного происшествия выяснит следствие", - добавили в ГИБДД.
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