https://ria.ru/20210802/dtp-1743923219.html

В Якутии родители и подросток погибли в ДТП

В Якутии родители и подросток погибли в ДТП - РИА Новости, 02.08.2021

В Якутии родители и подросток погибли в ДТП

Родители и их 17-летний ребенок погибли в автомобильной аварии в Якутии, еще двое детей находятся в больнице, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T06:35

2021-08-02T06:35

2021-08-02T06:35

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Родители и их 17-летний ребенок погибли в автомобильной аварии в Якутии, еще двое детей находятся в больнице, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по республике.ДТП произошло на федеральной трассе "Вилюй" рядом с селом Магарас Горного района. По данным ведомства, семья ехала их села Сунтар в сторону Якутска, за рулем была 44-летняя женщина. Она не справилась с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.Выжили две сестры. Младшая находится в тяжелом состоянии, у старшей – перелом руки. Она рассказала, что только она была пристегнута ремнем безопасности."В момент аварии отмечалась задымленность от лесного пожара. Все обстоятельства и причины трагического дорожно-транспортного происшествия выяснит следствие", - добавили в ГИБДД.

https://ria.ru/20210731/dtp-1743776163.html

https://ria.ru/20210731/dtp-1743744943.html

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия)