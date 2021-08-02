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Красноярская больница опровергла сообщения о применении дрели при операциях
Красноярская больница опровергла сообщения о применении дрели при операциях - РИА Новости, 02.08.2021
Красноярская больница опровергла сообщения о применении дрели при операциях
Красноярская больница скорой медицинской помощи (БСМП) после публикаций в СМИ об применении хозяйственной дрели для трепанации сообщила РИА Новости, что... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:57
2021-08-02T15:57
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Красноярская больница скорой медицинской помощи (БСМП) после публикаций в СМИ об применении хозяйственной дрели для трепанации сообщила РИА Новости, что использует только сертифицированное медицинское оборудование.Ранее в СМИ и соцсетях вызвали резонанс слова красноярского нейрохирурга Игоря Гринева, который заявил в эфире "8 канала", что врачи покупают "дрель в хозяйственном магазине", чтобы трепанировать череп. По его словам, "есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить, и у нее нет денег на это"."Имеется необходимое оборудование, в том числе и механическое для наложения фрезовых отверстий, как этапа операционного доступа. Все операции проводятся сертифицированными медицинскими инструментами", - говорится в сообщении больницы.В Красноярской БСМП подчеркивают, что "оборудование закупается и обновляется регулярно исходя из потребностей и технологий, которыми владеют хирурги больницы".
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происшествия, красноярск, красноярский край, здоровье - общество
15:57 02.08.2021
 
Красноярская больница опровергла сообщения о применении дрели при операциях

Красноярская больница опровергла сообщения об использовании дрели при операциях по трепанации черепа

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Красноярская больница скорой медицинской помощи (БСМП) после публикаций в СМИ об применении хозяйственной дрели для трепанации сообщила РИА Новости, что использует только сертифицированное медицинское оборудование.
Ранее в СМИ и соцсетях вызвали резонанс слова красноярского нейрохирурга Игоря Гринева, который заявил в эфире "8 канала", что врачи покупают "дрель в хозяйственном магазине", чтобы трепанировать череп. По его словам, "есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить, и у нее нет денег на это".
"Имеется необходимое оборудование, в том числе и механическое для наложения фрезовых отверстий, как этапа операционного доступа. Все операции проводятся сертифицированными медицинскими инструментами", - говорится в сообщении больницы.
В Красноярской БСМП подчеркивают, что "оборудование закупается и обновляется регулярно исходя из потребностей и технологий, которыми владеют хирурги больницы".
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